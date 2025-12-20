ENTRETENIMENTO

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões

Por MRNews

As seis dezenas do concurso 2.952 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 52 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

