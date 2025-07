Secult finaliza preparativos para o São João no Parque Anauá

Faltam cinco dias para mais uma edição do São João no Parque Anauá, que acontece de 22 a 27 de julho de 2025, em Boa Vista. Considerado o maior São João do Norte do País, o evento vai reunir cultura, tradição, música e alegria em uma programação pensada para toda a família.

A programação completa de shows locais ainda está em construção e será divulgada nos próximos dias pela Secult (Secretaria de Cultura e Turismo). Além do palco principal, será montado um palco alternativo para apresentações culturais diversas no Forródromo, que receberá ainda barracas das instituições estaduais que prestarão serviços à população no evento.

O secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, explicou que o evento está com a montagem das instalações a todo vapor e que a parte decorativa e estrutural está prestes a ser finalizada para que os visitantes possam apreciar o evento.

“A nossa estrutura este ano vem com várias inovações e a nossa expectativa são as melhores para esta edição, com grandes potencialidades comerciais e prospecção do evento em si, tendo em vista que teremos uma grade de atrações nacionais bem rica, muito aquém do que tivemos em edições anteriores”, explica o secretário.

Além dos shows, o São João do Anauá contará com o tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas, com a participação de 32 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. Ao todo, mais de R$ 1,5 milhão serão investidos entre repasse para a preparação dos grupos, premiações para as campeãs e a escolha das majestades juninas. Já a tradicional Arena Junina, palco das apresentações culturais, será montada na entrada do Parque Anauá, na antiga praça de alimentação.

A festa contará com um palco principal, montado ao lado do Forródromo, onde ocorrerão os shows nacionais. Este ano, a festa conta com 10 atrações nacionais, todas contratadas com recursos do Ministério do Turismo, por meio de emenda parlamentar do deputado Zé Haroldo Cathedral, no valor de R$ 8 milhões, que garantiu ainda os custos da estrutura e divulgação do evento.

Confira as atrações confirmadas para cada dia:

· 22/07 – Israel & Rodolffo;

· 23/07 – Zé Vaqueiro e Manin Vaqueiro;

· 24/07 – George Henrique & Rodrigo e Túlio Milionário;

· 25/07 – Lucas Lucco;

· 26/07 – Companhia do Calypso;

· 27/07 – Jonas Esticado, Jefferson Moraes e Guilherme & Benutto.

Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, cerca de 180 empreendedores individuais estarão atuando no evento, oferecendo comidas típicas e produtos artesanais. A segurança será reforçada com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran-RR (Departamento de Trânsito de Roraima), assegurando tranquilidade para todos que prestigiarem o evento.

