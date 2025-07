Credenciamento para a FLIG 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa a abertura do credenciamento para pessoas jurídicas — livrarias, sebos, distribuidoras, editoras e similares — interessadas em participar como expositoras da 6ª Festa Literária de Guaratinguetá (FLIG), que será realizada de 22 a 24 de agosto de 2025, na Estação Ferroviária – Praça Condessa de Frontin – Centro.

Período de inscrições: 16 a 28 de julho de 2025, até às 23h59 Inscrição gratuita e exclusivamente online: https://forms.gle/vJ8odo5gmbPoLtwz7

Requisitos para credenciamento: • Pessoa jurídica com, no mínimo, 2 anos de funcionamento regular comprovado; • Apenas uma inscrição por requerente; • A inscrição implica concordância com os termos do edital; • Propostas entregues presencialmente ou via Correios não serão aceitas; • Apresentação da documentação obrigatória conforme edital.

Cronograma: • Inscrições: 16/07 a 28/07 • Resultado preliminar: 01/08 • Período para recursos: 04/08 a 08/08 • Publicação dos habilitados: 11/08 • Sorteio dos estandes: 13/08 • Resultado final: 14/08

Lançamento de livros A FLIG 2025 oferece espaço para autores guaratinguetaenses que desejam realizar o lançamento oficial de suas obras durante o evento. Esta é uma oportunidade para apresentar suas criações ao público e participar da programação cultural.

Inscrições para lançamento de livros: https://forms.gle/SygTmYT7XuTULrfb8 Prazo até 08 de agosto.

Voluntariado na FLIG 2025 Interessados em colaborar com o evento, que apreciam cultura e literatura, podem inscrever-se como voluntários para fazer parte desta importante celebração literária.

Inscrições para voluntariado: https://forms.gle/yUajcuq4NYJyeou97 Prazo até 08 de agosto.

Chamada para autores e escritores guaratinguetaenses O Espaço do Autor está com inscrições abertas para escritores locais que queiram divulgar suas obras e interagir com o público durante a FLIG.

Inscrições: https://forms.gle/jzqx7yDf8JgFaVhT8 Prazo até 08 de agosto.

Para mais informações: cultura@guaratingueta.sp.gov.br (12) 3122-4058