Governo lança licitação para construção do novo Centro de Estudos e Pesquisas da Polícia Científica

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou o lançamento da licitação para a construção do novo Centro de Estudos e Pesquisas da Polícia Científica (CEPPC), em Campo Grande. A obra, orçada em R$ 12.918.101,68, representa mais um investimento estratégico do Estado para o fortalecimento da segurança pública e da ciência forense.

A licitação será realizada na modalidade de Concorrência Eletrônica (nº 073/2025 – DLO/AGESUL), com critério de julgamento pelo menor preço e regime de execução por empreitada por preço unitário. A abertura está marcada para o dia 31 de julho de 2025, às 10h (horário local), no portal eletrônico www.ekronos.ms.gov.br. O edital completo e seus anexos também estão disponíveis nos sites da Agesul e do PNCP.

Localizado entre a Avenida Senador Filinto Müller e a Rua Gabriel Abrão, na região do Anhanduizinho, o novo centro terá papel fundamental no suporte técnico-científico às investigações criminais realizadas pela Polícia Científica do Estado, atendendo assim a demanda dos 79 municípios. A estrutura será dedicada à coleta, análise e interpretação de vestígios encontrados em cenas de crime, elevando os padrões de precisão, confiabilidade e segurança nas investigações.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, o investimento reafirma o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a valorização da ciência e com a promoção de um sistema de segurança pública cada vez mais eficiente e moderno.

“A construção deste Centro é um passo fundamental para garantir que nossos peritos e especialistas trabalhem com os recursos adequados, em um ambiente preparado para a complexidade das investigações modernas. É uma obra que impacta diretamente na efetividade da Justiça, contribuindo para a elucidação de crimes e para a segurança da população”, destaca Alcântara.

A nova estrutura também será essencial para ampliar a capacidade técnica da Polícia Científica, promovendo mais qualidade de vida à população sul-mato-grossense por meio de um sistema de justiça mais ágil e eficaz.

“Este investimento nasce do compromisso com a qualificação da estrutura pericial no Estado. Ao criar um ambiente moderno, integrado e tecnicamente preparado, ampliamos a capacidade da Polícia Científica para atuar com mais precisão, eficiência e inovação, fortalecendo a produção científica”, afirma o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

“O novo Centro marca um momento de amadurecimento institucional da Polícia Científica e reflete a evolução do olhar do Estado sobre a ciência forense. É um investimento que valoriza o conhecimento técnico e assegura as condições necessárias para um trabalho cada vez mais preciso e integrado”, afirma o coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica, José de Anchiêta Souza Silva.

Com a execução da obra, o Governo do Estado reafirma sua estratégia de investir em infraestrutura que atenda às demandas da sociedade com responsabilidade, inovação e foco no bem-estar coletivo.

Comunicação Seilog

*colaborou Sejusp e Polícia Científica