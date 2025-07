Homem é morto na frente de casa em Boa Vista

Posted on

Em parceria com a Academia do Turismo, o IFSP lança curso inovador para gestores e empresários do setor O IFSP, em colaboração com a Academia do Turismo de São Paulo, realiza o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) – Oficinas de Gestão Pública do Turismo, marcando uma iniciativa inédita na região de Avaré. Este […]