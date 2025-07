João Pessoa realiza Dia D de Multivacinação neste sábado com alerta para prevenção da Influenza

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza, neste sábado (19), o Dia D de Multivacinação, uma grande mobilização voltada para a atualização da caderneta de vacinação de toda a população. A ação acontece em diversos serviços da Rede Municipal de Saúde e tem como foco principal a proteção contra a Influenza dos grupos prioritários. Seguindo recomendações, a partir da próxima segunda-feira (21), a vacina que previne a gripe voltará a ser destinada apenas para os grupos prioritários, que são idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades.

Neste dia de mobilização, a vacinação estará disponível, das 8h às 16h, em diversas unidades de saúde da família (USFs), Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, e nos três pontos móveis criados de forma estratégica para garantir o cuidado da população em horário ampliado e diferenciado.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 31 de julho com o objetivo de atingir a meta de 90% de cobertura entre os grupos prioritários. Até o momento, no Brasil, apenas 44,57% do público-alvo foi vacinado, enquanto na Paraíba a adesão chega a 44,75% e, em João Pessoa, o percentual é de 21,89%.

Em João Pessoa, entre os grupos prioritários, os idosos são o público com maior adesão à vacinação contra Influenza, com 24,65% de pessoas vacinadas. Crianças representam 23,59% e gestantes 15,66%.

Já o cenário epidemiológico, de acordo com a Gerência de Vigilância Epidemiológica, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 22.067 notificações para síndromes gripais. Desse total, 412 foram confirmados para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 63 óbitos.

Esta ação de vacinação conta com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que se uniram à Prefeitura Municipal de João Pessoa com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal do Município. A atuação conjunta das instituições busca garantir que a imunização chegue de forma efetiva aos grupos prioritários, reafirmando que a vacina é um direito de todos e um dever do poder público assegurar seu acesso.

“Essa parceria fortalece as estratégias de mobilização e reforça a importância da vacinação como ferramenta essencial de saúde pública, contribuindo para a prevenção de doenças, proteção coletiva e redução de internações e complicações graves decorrentes da Influenza e de outras doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação”, garantiu Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

De acordo com a procuradora regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba, Janaina Andrade, estudos apontam que a vacinação em todas as fases da vida é considerada a melhor estratégia de prevenção contra o vírus da Influenza, já que tem capacidade de aumentar a imunidade durante o período de circulação do vírus, especialmente no período de chuvas, diminuindo os efeitos da doença e consequentemente das internações hospitalares e do número de óbitos.

“O Brasil tem papel fundamental no combate e controle de doenças. O Programa Nacional de Imunizações disponibiliza mais de 30 vacinas para toda a população brasileira. A vacina, além de um direito à vida e à saúde, é também uma responsabilidade social”, destacou a procuradora do MPF, que enfatizou os altos índices de contaminação por Influenza no Estado e a importância de que 90% do público-alvo esteja plenamente vacinado. “É preciso que a população se conscientize, ressaltando que a vacinação não é apenas um direito, mas também um dever”, acrescentou.

Capacitação dos ACS – Para auxiliar e garantir uma ação efetiva, a Prefeitura de João Pessoa capacitou os agentes comunitários de saúde (ACS) para fortalecer as buscas ativas com intuito de ampliar a cobertura vacinal na Capital e potenciar as estratégias tendo em vista a importância desses profissionais no território, promovendo uma comunicação direta e direcionada junto à população assistida pelas equipes de saúde da família.

Grupos prioritários – Seguindo a recomendação por meio de nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a partir da próxima segunda-feira (21), somente as pessoas dos grupos prioritários (crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades) poderão receber as doses da vacina que protege contra Influenza.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas (restritas ao leito) que não podem ir a um ser serviço de saúde, a Prefeitura disponibiliza profissionais que atuam com a vacinação domiciliar. Para ter acesso, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Dia D de Multivacinação

Data: Sábado – 19 de julho

Levar: Documento com foto e caderneta de vacinação

Home Center Ferreira Costa

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Horário: 9h às 16h

Shopping Tambiá

Horário: 10h às 16h

Centro Municipal de Imunização (CMI)

Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 8h às 12h*

*USFs que não irão funcionar (Jardim Planalto, Cidade Verde, Alto do Céu I e II, Timbó II, São Rafael e Jardim Miramar)

Quais vacinas estarão disponíveis:

– Atualização do calendário de rotina (Todas as vacinas ofertadas pelo SUS)

– Influenza: Para toda a população a partir dos seis meses de idade e grupos prioritários

– Covid-19: Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos

– Dengue: Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos (apenas nas USFs e CMI)