Agência Minas Gerais | Unimontes divulga edital para o Sisu 2026 com 409 vagas em cursos de graduação

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou o edital do Processo Seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, destinado ao ingresso em cursos presenciais de graduação da instituição.

Ao todo, são oferecidas 409 vagas distribuídas entre o primeiro e o segundo semestres letivos de 2026, exclusivamente na modalidade de ampla concorrência, conforme a legislação estadual vigente, nos campi de Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, São Francisco, Pirapora e Salinas.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 19/1 até as 23h59 do dia 23/1/2026, por meio do Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC).

Novas regras

Uma das principais novidades do Sisu 2026 é a ampliação do critério de participação. Poderão se inscrever os candidatos que tenham participado de uma ou mais edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenham zerado a redação e não sejam treineiros.

O sistema considerará automaticamente a edição em que o candidato obteve a melhor média ponderada, conforme os pesos definidos para cada curso.

De acordo com o edital, o processo seletivo do Sisu/Unimontes 2026 contará com uma única etapa de inscrição, contemplando cursos com início das aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre letivo.

Para os cursos de oferta semestral, a definição do semestre de ingresso será feita conforme a ordem de classificação, não sendo possível ao candidato escolher o período de entrada.

Por exemplo, o curso de Inteligência Artificial possui quatro vagas para o primeiro semestre e quatro vagas para o segundo semestre. Os candidatos classificados do 1º ao 4º lugar iniciarão as aulas no primeiro semestre letivo de 2026, enquanto os classificados do 5º ao 8º lugar terão as aulas previstas para início no segundo semestre letivo.

Cursos, pesos e vagas

Os pesos das notas do Enem, bem como a relação completa de cursos, campi e quantitativo de vagas para cada semestre, estão disponíveis no Termo de Adesão da Unimontes, que pode ser consultado no site www.sisu.unimontes.br.

O número de vagas para o Sisu/Unimontes 2026 equivale às 20% restantes, conforme a Lei Estadual nº 22.570, de 5/7/2017. Oitenta por cento das vagas foram oferecidas no vestibular próprio da Unimontes, das quais 30% por ampla concorrência e 50% pelo sistema de reserva de vagas.

Chamadas e matrícula

O resultado da primeira chamada do Sisu 2026 será divulgado no dia 29/1/2026, pelo site do MEC. Os candidatos selecionados deverão realizar a pré-matrícula no período de 2 a 5/2/2026, exclusivamente pela área do candidato neste endereço, com envio da documentação exigida em arquivo único no formato PDF.

Os candidatos não selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 29/1 e 2/2/2026, também pelo Portal Acesso Único do MEC. As convocações da lista de espera serão realizadas diretamente pela Unimontes.

Leitura obrigatória do edital

A Unimontes reforça que é obrigatória a leitura atenta do Edital nº 29/2025 do MEC, que rege o Sisu 2026, bem como do edital específico da universidade, disponíveis nos sites oficiais do programa.

Mais informações podem ser obtidas na página do Sisu Unimontes ou junto à Secretaria Geral da universidade.

O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.