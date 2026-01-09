Bombeiros do RJ abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026

Por MRNews



O projeto Botinho 2026, colônia de férias gratuita que é resultado de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) e o Sesc-RJ, recebe inscrições a partir deste domingo (4) para as 5 mil vagas oferecidas.

Podem se inscrever crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e as atividades acontecem entre os dias 21 e 30 de janeiro, das 8h às 11h, em 29 praias fluminenses.

As inscrições devem ser feitas individualmente, no site do projeto. No ato da inscrição, os responsáveis legais devem preencher a ficha com os dados da criança ou do adolescente e selecionar praia de interesse.

Após o cadastro, os inscritos receberão, em até 24 horas, um e-mail de confirmação com orientações para a entrega presencial de documentos, como atestado médico, em período a ser informado. Essa etapa é obrigatória para a efetivação da vaga.

Durante o período, os participantes realizam exercícios físicos na areia, recebem orientações sobre as condições do mar, noções de primeiros socorros e educação ambiental. Segundo o projeto, as ações são direcionadas à interação social e à prevenção de afogamentos, reforçando a cultura de autoproteção desde a infância.

Os alunos são organizados em três turmas: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos). Ao final do projeto, todos os participantes recebem certificado de conclusão.

