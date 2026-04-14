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Soldado do Exército morre dentro de quartel em Boa Vista

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Foto: Divulgação

Um soldado do Exército, identificado como Breno Barbosa de Souza, morreu na tarde deste domingo, 4, dentro do quartel da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Lobo D’Almada, localizada no bairro Treze de Setembro.

Por meio de nota, o Exército informou que a morte ocorreu por volta das 13 horas e que será instaurado um inquérito policial militar para apurar o ocorrido. O Comando afirmou que está prestando total apoio aos familiares.

“Nesse momento, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva está prestando todo o apoio médico, espiritual e psicológico aos familiares”, ressaltou.

Fonte: Da Redação

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