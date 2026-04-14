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Retrospectiva 2025: inaugurações de agências e pontos de atendimento do Detran/SC fortalecem atendimento ao cidadão nos municípios

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Fotos: Arquivo/Secom GOVSC

Em 2025, o Detran/SC avançou de forma estratégica na ampliação e na modernização de sua rede de atendimento, reafirmando o compromisso de estar cada vez mais próximo da população catarinense. As inaugurações realizadas ao longo do ano tiveram como objetivos ampliar a capilaridade dos serviços, reduzir deslocamentos, tornar os atendimentos mais ágeis e oferecer ambientes mais confortáveis, acessíveis e modernos, alinhados às necessidades dos cidadãos e às diretrizes de eficiência da gestão pública.

Entre as entregas, destacam-se a nova Agência Regional em Blumenau, instalada no Shopping Park Europeu, e a nova Agência Regional de Palhoça, localizada no Shopping Camelão, além das duas unidades em Itajaí, a Agência e o Ponto de Atendimento. A Agência Regional de Blumenau atende uma frota de quase 550 mil veículos e mais de 438 mil condutores habilitados dos municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Gaspar, Ilhota, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, além de Blumenau.

A unidade de Palhoça beneficia diretamente mais de 150 mil condutores habilitados e cerca de 156 mil veículos registrados nos municípios atendidos. Já a Agência e Ponto de Atendimento de Itajaí contemplam o atendimento de cerca de 302 mil condutores, além de mais de 387 mil veículos registrados dos municípios de Penha, Navegantes, Balneário Piçarras, Barra Velha e Luiz Alves, além de Itajaí. As novas estruturas foram planejadas para qualificar a experiência do usuário, com melhor organização dos serviços, espaços mais adequados e maior fluidez no atendimento presencial.

No Sul do Estado, o novo Ponto de Atendimento de Içara passou a atender também os cidadãos de Balneário Rincão, alcançando um total de 65.405 veículos e 46.539 condutores beneficiados. Já na Capital, o novo local do Ponto de Atendimento do Norte da Ilha reforça a descentralização dos serviços e amplia o acesso da população. Com essas inaugurações, o Detran/SC consolida um modelo de atendimento mais próximo, eficiente e humanizado, fortalecendo sua presença institucional nos municípios e qualificando a prestação dos serviços públicos em Santa Catarina.

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