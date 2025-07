Plano integrado das forças de segurança garante tranquilidade no Arraial da Família Roraimense

As forças de segurança estão unidas em um plano integrado para garantir a tranquilidade do São João no Parque Anauá 2025, que acontece a partir da próxima terça, 22, até domingo, 27 de julho. A expectativa é de uma média de 75 mil visitantes por noite.

Para assegurar uma experiência marcada por memórias positivas e um ambiente seguro, as ações planejadas e conjuntas têm como foco evitar falhas no enfrentamento de incidentes durante a festa, desde a inibição de crimes a prevenção de problemas sanitários e estruturais. Mais de 10 instituições compõem um plano assertivo e com respostas rápidas.

“O Plano de Segurança conta com a integração das forças de segurança pública para que tenhamos controle de tudo que acontece dentro e fora do arraial, além do cuidado com a estrutura física. Contamos esse ano com a Guarda Municipal, além das nossas forças estaduais e inclusive com órgãos federais em uma integração para o benefício do cidadão. Essas parcerias entre instituições são essenciais para que o trabalho seja completo”, enfatizou a secretária de Segurança Pública, Carla Rodrigues.

Cerca de 120 agentes da PMRR (Polícia Militar de Roraima) estarão envolvidos por noite no policiamento ostensivo e prevenção de crimes, a Guarda Civil Municipal entra no reforço com apoio logístico e orientação ao público. Já a PCRR (Polícia Civil de Roraima) e a PF (Polícia Federal) atuarão na repressão a incidentes e investigação jurídica.

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar) estará diariamente com 12 bombeiros exclusivo do Arraial, com três viaturas operacionais: Caminhão de incêndio, caminhão médio de salvamento e ambulância de resgate, além de viaturas e efetivo de prontidão diária 24 horas em caso de apoio no gerenciamento de acidentes, resgates e vistorias técnicas.

Para que haja mais segurança no deslocamento da população durante os dias de evento, o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) e Smtran (Superintendência Municipal de Trânsito) serão responsáveis pelo controle do tráfego, bloqueios e evitar acidentes.

Já o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ficará a postos caso seja necessário atendimentos pré-hospitalares.

