Prefeitura de João Pessoa disponibiliza núcleo da Regulação do Município no Hospital Laureano

18/07/2025 |

15:00 |

82

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa passou a disponibilizar um núcleo da Central de Regulação do Município dentro do Hospital Napoleão Laureano, referência para tratamento oncológico. A iniciativa proporciona mais agilidade e cuidado no processo de encaminhamento dos pacientes.

O novo núcleo conta com um colaborador da Regulação do Município atuando presencialmente na unidade hospitalar. Ele é responsável por inserir no Sistema de Regulação (SISREG) exames para pacientes de João Pessoa que já são atendidos no Laureano e consultas para aqueles pacientes que ainda não recebem acompanhamento no hospital.

O novo núcleo conta com um colaborador da Regulação do Município atuando presencialmente na unidade hospitalar. Ele é responsável por inserir no Sistema de Regulação (SISREG) exames para pacientes de João Pessoa que já são atendidos e acompanhados no Laureano. Já os casos suspeitos ou confirmados de pacientes que não são acompanhados no hospital, devem ser encaminhados para a triagem oncológica por meio de uma unidade de saúde da família (USF).

Dessa forma, todos os pacientes que saírem das consultas médicas no Hospital Laureano, com solicitações de exames ou encaminhamentos para outras especialidades, devem ser orientados a se dirigirem ao núcleo da Regulação Municipal, localizado ao lado do Ambulatório de Hematologia da unidade hospitalar.

Serviço – Desde o ano passado, a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa passou a ser o único serviço responsável por regular os atendimentos de pacientes oncológicos dos municípios pactuados na Paraíba. Para isso, foi desenvolvido um novo fluxo de marcação para consultas, exames e procedimentos oncológicos.

Para mais informações sobre os agendamentos de atendimentos oncológicos, o usuário pode entrar em contato com a Central de Regulação de João Pessoa através do telefone (83) 98109-8607. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.