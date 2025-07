Prefeitura e Senac oferecem dois cursos gratuitos na área de Tecnologia da Informação – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do projeto Metareciclagem, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Sorocaba, estão com inscrições abertas para os cursos de manutenção de microcomputadores e formação em hardware, totalmente gratuitos.

Os interessados devem fazer a inscrição nos sites abaixo, a partir do dia 29 de julho. Após a inscrição, a equipe da Sede entrará em contato para confirmar a participação e orientar sobre a matrícula, que deverá ser realizada via WhatsApp do Metareciclagem.

No curso de manutenção de microcomputadores, os alunos aprenderão a planejar e a executar montagem e manutenção de computadores seguindo as recomendações técnicas, além de configurar sistema operacional e realizar teste e inspeção. Já nas aulas de formação em hardware, será explicado sobre configurações além de manutenção de computadores e impressoras, executando tarefas como limpar, reparar, montar e desmontar seus componentes.

As aulas serão presenciais na sede do Senac Sorocaba, localizado na Rua Cel. Nogueira Padilha, 2.392, na Vila Hortência. Mais Informações podem ser obtidos pelo WhatsApp (15) 3417-3825.

Confira, abaixo, os cursos oferecidos pelo projeto Metareciclagem e Senac:

Manutenção de Microcomputadores

Inscrições: de 29/7 a 8/8

Matrículas: de 11/8 a 18/8

Início do Curso: 2/9, sempre às terças e quintas-feiras

Horário: 13h30 às 17h30

Carga Horária: 40h

Pré-requisitos: ter concluído o Ensino Fundamental 2.

Link para inscrição: https://bit.ly/MANUTENÇÃO-DE-MICROCOMPUTADORES

Formação em Hardware

Inscrições: de 29/7 a 25/8

Matrículas: de 27/8 a 9/9

Início do Curso: 19/9, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras

Horário: 13h30 às 17h30

Carga Horária: 80h

Pré-requisitos: ter concluído ou estar cursando o Ensino Fundamental 2 e ter idade igual ou superior a 16 anos.

Link para inscrição: https://bit.ly/FORMAÇÃO-EM-HARDWARE