Em reunião de emergência com secretarias, Leo Bezerra determina ações preventivas de força-tarefa e no auxílio aos atingidos pelas chuvas

O prefeito Leo Bezerra reuniu, neste sábado (2), secretários e equipes da Prefeitura de João Pessoa para adotar providências diante dos impactos causados pelo volume de chuvas na Capital e planejar ações preventivas para os próximos dias, considerando a possibilidade de novas precipitações. Durante o encontro, realizado no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no Altiplano, o gestor destacou que a Prefeitura tem garantido assistência às famílias que precisaram deixar suas residências, atualmente acolhidas em abrigo no bairro do Engenho Velho.

Além disso, a gestão municipal disponibilizou seis pontos de arrecadação para doações de roupas e colchões, com o objetivo de apoiar essas famílias no retorno às suas casas. Os locais de arrecadação são o próprio Centro de Cooperação da Cidade, na Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano; o Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira; Home Center Ferreira Costa, na BR 230; Parayba Mall, no Jardim Oceania; e os shoppings Mangabeira e Manaíra, com funcionamento das 8h às 17h.

De acordo com o prefeito, os principais problemas registrados até o momento são alagamentos em diferentes pontos da cidade, provocados pelo alto volume de chuvas. Nos últimos quatro dias, segundo dados da Defesa Civil, João Pessoa acumulou quase 320 milímetros de precipitação, índice que já supera a média esperada para todo o mês de maio.

“É fundamental que a população colabore, evitando o descarte inadequado de lixo para manter as galerias pluviais limpas e em pleno funcionamento, prevenindo o acúmulo de água nas residências. As áreas de risco em João Pessoa estão sendo monitoradas continuamente pelas equipes municipais, em parceria com o Corpo de Bombeiros. Em relação ao abastecimento de água, houve intercorrências em algumas localidades da Capital. A situação já foi comunicada e caminhões-pipa estão sendo providenciados para garantir o abastecimento em todos os sistemas”, afirmou o prefeito.

As ações estão sendo capitaneadas pela Defesa Civil de João Pessoa, que informou que até o momento não foram registrados incidentes mais graves. “O sistema integrado de proteção e Defesa Civil está atuando em conjunto, buscando soluções para as dificuldades que surgem. O mais importante é que, até agora, não houve perda de vidas. Até ontem, registramos aproximadamente 313 milímetros de chuva em quatro dias, um volume considerável que já se aproxima, e possivelmente já ultrapassa, a média histórica de maio, que é de 282 milímetros”, explicou o coordenador da pasta, Coronel Kelson Chaves.

João Pessoa registrou 140 mm de chuva na sexta-feira (1°), o que corresponde a 49,65% da média histórica do mês de maio, que é de 282 mm. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que renovou o alerta amarelo, com previsão de chuvas de 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h. O aviso é válido até as 10h do domingo (3).

Os contatos para acionar a Defesa Civil em caso de anormalidade são: 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Força-tarefa – Participaram da reunião representantes da Defesa Civil e das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), de Saúde (SMS-JP), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), além do Programa João Pessoa Sustentável.

Confira as medidas adotadas pela força-tarefa montada pela Prefeitura para enfrentar os impactos da chuva na Capital:

Assistência social – A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) mobilizou as equipes das Cozinhas Comunitárias para a produção de quentinhas, que estão sendo entregues as famílias desabrigadas no Engenho Velho. Até o final da manhã deste sábado (2), 50 quentinhas foram servidas no período do café da manhã e almoço. A alimentação (café, almoço e jantar) vão continuar sendo servidas até que as famílias tenham condições de voltarem para seus lares.

As famílias enquadradas na situação de perda de habitação por conta da chuva serão cadastradas para serem inseridas em programas sociais, como o auxílio aluguel.

Equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) também estão atuando no suporte a esses desabrigados e visitando famílias em vulnerabilidade social. Os atendimentos foram realizados nos bairros de Valentina Figueiredo e Engenho Velho, além na Casa de Passagem da Família.

Trânsito – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) também se mantém em alerta, monitorando as ocorrências em tempo real e atuando de forma integrada com as informações repassadas pelo Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), o que tem garantido mais agilidade nas respostas e na prestação dos serviços.

Um ponto que requer atenção é a ladeira do Cabo Branco. A Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho foi bloqueada na noite desta sexta-feira (1º) por conta de um deslizamento de terra. Quem vem pela Avenida Cabo Branco não acessa esse trecho final próximo à Praça de Iemanjá. A Semob-JP bloqueou, parcialmente, um trecho da via e o tráfego de veículos no local está sendo feito de maneira coordenada, por agentes de mobilidade. O acesso aos restaurantes no final da Avenida Cabo Branco está liberado apenas na faixa de rolamento da esquerda e os condutores de veículos devem ficar atentos à sinalização.

A Semob-JP ainda registrou um problema em um semáforo no cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Rua Jorge Faraj, que já foi solucionado. Em relação ao monitoramento das vias, pontos como a Avenida Sérgio Guerra (nas proximidades do Equilíbrio do Ser), a rotatória do Cajueiro, a Rua Coronel Augusto Fernandes Maia (no Trevo do Auto Shopping), a Avenida Valdemar Galdino Naziazeno (principal do Geisel), a Rua Tabelião José Ramalho Leite e o cruzamento da Avenida Dom Pedro II com a Rua Coremas apresentam acúmulo de água no início da manhã deste sábado (2), mas a água já foi drenada para as galerias pluviais. Apenas a Avenida Sanhauá, nas proximidades da CBTU, no Varadouro, segue com o registro de acúmulo que dificulta o trânsito, exigindo maior cautela por parte dos condutores.

O órgão reforça que segue à disposição por meio do WhatsApp (83) 98760-2134 e orienta que os consudores redobrem a atenção no trânsito durante o período chuvoso.

Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde segue mobilizada para garantir assistência à população atingida pelas fortes chuvas em João Pessoa. Ao longo da sexta-feira (1º), equipes do Samu acompanharam ações preventivas em áreas de risco e estiveram no abrigo instalado na Comunidade de Engenho Velho, onde realizaram a avaliação inicial das famílias acolhidas, sem registro de casos graves. Nos próximos dias, equipes da Atenção Básica darão continuidade ao acompanhamento em saúde no local onde foram acolhidos os desabrigados.

Os serviços de urgência e emergência permanecem em estado de alerta, orientando a população a buscar as unidades de saúde em situações de maior gravidade, sempre priorizando a segurança durante os deslocamentos.

Infraestrutura – As equipes da Secretaria de Infraestrutura estão em ação desde o início deste sábado realizando rondas por toda a cidade para minimizar os efeitos das fortes chuvas que ocorreram em João Pessoa nas últimas 24 horas.

Com o auxílio de caminhões do tipo Vacall, equipados com sistema de alta pressão e sucção, as equipes estão em vários bairros da Capital, a exemplo de Muçumagro, Gramame e Colinas do Sul, levando serviços de limpeza e desobstrução de galerias.

A Prefeitura de João Pessoa orienta que o lixo seja descartado nas lixeiras para evitar a obstrução das galerias pluviais. O serviço de manutenção na rede de drenagem é realizado diariamente para evitar alagamentos nas vias, pois o descarte irregular de lixo impede o escoamento normal das águas da chuva.

Queda de árvores – De acordo com o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, foram registradas nas últimas 24 horas três ocorrências de quedas de árvores. Os casos ocorreram nos bairros de Gramame, João Agripino e Centro. O registro na área central foi no Parque Solon de Lucena, onde uma árvore centenária tombou, sendo arrancada pela raiz. Após o registro do caso, equipes da Sedurb e da Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) foram acionadas para fazer o recolhimento da árvore.

Em caso de risco de vida ou feridos com a queda de árvore, o cidadão deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193). Se a árvore estiver sobre fiação elétrica, o acionamento deve ser realizado para a concessionária de energia nos seguintes números: (83) 99135-5540 ou 0800 083 0196. Já se a árvore estiver em via pública (ruas/calçadas), o chamado é para a Prefeitura pelos números (83) 3218-9208, 3213-7012, 98831-6885 ou 199 (Defesa Civil) ou o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.