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Bombeiros fazem última vistoria em estruturas para show de Shakira

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Por MRNews

O Corpo de Bombeiros realiza neste sábado (2) uma segunda vistoria das estruturas montadas para o show da cantora colombiana Shakira, que será realizado nesta noite, na praia de Copacabana. Esta é a etapa final para a autorização definitiva do espetáculo.

Nesta sexta-feira (1º), os militares verificaram as condições de segurança contra incêndio e pânico nas áreas VIPs, espaços comuns, acessos internos do backstage, cozinha, passarela, áreas administrativas, palco e camarins da equipe da artista e dos convidados.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, a atuação preventiva é fundamental para garantir a segurança do público em eventos de grande porte.

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“A presença dos Bombeiros desde a fase de planejamento até a execução é essencial para assegurar que todas as normas de segurança sejam rigorosamente cumpridas. Nosso objetivo é permitir que a população aproveite grandes eventos com tranquilidade, sabendo que há uma estrutura preparada para agir com rapidez e eficiência em qualquer situação”, avaliou.

Os principais itens verificados pelo Corpo de Bombeiros foram a largura e a sinalização das saídas de emergência, além da disponibilidade e do fácil acesso aos extintores de incêndio, garantindo que todas as exigências de segurança foram

 

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