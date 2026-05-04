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Agência Minas Gerais | PMMG alcança marca histórica de 2 mil órgãos transportados em apoio à Secretaria de Estado de Saúde

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais (COMAVE), atingiu, nesta sexta-feira (1/5), a marca histórica de dois mil órgãos transportados em apoio ao MG Transplantes e à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

O governador Mateus Simões destacou a missão. “Orgulho da nossa Polícia Militar, que sai de casa não só para proteger, mas, também, para salvar vidas! Parabéns pelo transporte de órgãos para doação de número dois mil e pela esperança levada a milhares de pessoas nos últimos sete anos”, ressaltou. 

Captação

A operação que consolidou o número simbólico teve início nas primeiras horas da manhã. A aeronave Pégasus 17, avião modelo King Air 300, decolou de Belo Horizonte com destino à Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, onde pousou após trinta minutos de voo. Um trajeto que de carro levaria cerca de cinco horas.

A missão transportou uma equipe médica especializada para a captação de fígado e rins, garantindo a agilidade necessária para que o tempo de isquemia – tempo em que o órgão pode ficar fora do corpo – não comprometesse o sucesso do transplante. 

“É uma missão que traz muita satisfação para nós da Polícia Militar. Participar do transporte do órgão número 2000 mostra a força da integração entre a PMMG, a Secretaria de Estado da Saúde e o MG Transplantes”, disse comandante de Aeronaves de Asas Fixas e chefe do COMAVE-1 da PMMG, major Jean Carlo Inácio da Silva. 

Multimissão

A frota da PMMG, composta atualmente por 13 aeronaves, opera integrada com outros órgãos e sob o conceito multimissão, ou seja, além de atuarem no transporte de órgãos, também são utilizadas em serviços que envolvem segurança pública e defesa civil.

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