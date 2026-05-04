Documenta Rio nas Escolas realiza quase 400 atendimentos na Barreira do Vasco – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Alunos da Escola João de Camargo e seus familiares aproveitaram a ação para tirar certidões e carteiras de identidade. Foto: Divulgação

O Documenta Rio nas Escolas realizou, na terça-feira (28/4), 376 atendimentos na Escola Municipal João de Camargo, na Barreira do Vasco, Zona Norte da cidade. Das 9h às 15h, alunos e seus familiares emitiram carteiras de identidade e certidões de nascimento e casamento; atualizaram dados no Cadastro Único (CadÚnico), que garante acesso a benefícios sociais; e também se vacinaram.

Esta foi a 10ª edição do programa, uma iniciativa do Comitê Municipal de Políticas para Promoção do Acesso à Documentação Civil (COMDOC-Rio), coordenado pela Subsecretaria de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O principal objetivo da ação é facilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade social à documentação civil e a serviços socioassistenciais. A escola foi indicada como local da ação por ser estratégica para atender alunos e seus familiares. Trata-se de uma atividade conjunta dos órgãos que compõem o COMDOC-Rio.

Na Barreira do Vasco, o evento contou com a participação de órgãos emissores de documentação civil, como Detran-RJ, Receita Federal e Defensoria Pública. Também participaram a Gerência de Supervisão de Matrícula da Secretaria Municipal de Educação (SME) e equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Deputado Luiz Eduardo Magalhães, responsável pelo atendimento do território pela 1ª Coordenadoria de Assistência Social (CAS).

Veja os 376 atendimentos realizados:

Receita Federal — inscrição, 2ª via, consulta, atualização e regularização de CPF: 33

Cartório – 9º RCPN — 2ª via de certidões de nascimento e casamento: 23

Detran-RJ — emissão de carteira de identidade: 118

Defensoria Pública — serviços jurídicos e certidões: 22

SMAS (CRAS) — orientações sociais e sobre acesso a outros documentos civis: 51

Atualização no CadÚnico: 25

Inscrição no CadÚnico: 4

Vacinação (Secretaria Municipal de Saúde): 100