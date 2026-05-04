NOTÍCIAS

Documenta Rio nas Escolas realiza quase 400 atendimentos na Barreira do Vasco – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Documenta Rio nas Escolas realiza quase 400 atendimentos na Barreira do Vasco – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Alunos da Escola João de Camargo e seus familiares aproveitaram a ação para tirar certidões e carteiras de identidade. Foto: Divulgação

O Documenta Rio nas Escolas realizou, na terça-feira (28/4), 376 atendimentos na Escola Municipal João de Camargo, na Barreira do Vasco, Zona Norte da cidade. Das 9h às 15h, alunos e seus familiares emitiram carteiras de identidade e certidões de nascimento e casamento; atualizaram dados no Cadastro Único (CadÚnico), que garante acesso a benefícios sociais; e também se vacinaram.

Esta foi a 10ª edição do programa, uma iniciativa do Comitê Municipal de Políticas para Promoção do Acesso à Documentação Civil (COMDOC-Rio), coordenado pela Subsecretaria de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O principal objetivo da ação é facilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade social à documentação civil e a serviços socioassistenciais. A escola foi indicada como local da ação por ser estratégica para atender alunos e seus familiares. Trata-se de uma atividade conjunta dos órgãos que compõem o COMDOC-Rio.

Na Barreira do Vasco, o evento contou com a participação de órgãos emissores de documentação civil, como Detran-RJ, Receita Federal e Defensoria Pública. Também participaram a Gerência de Supervisão de Matrícula da Secretaria Municipal de Educação (SME) e equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Deputado Luiz Eduardo Magalhães, responsável pelo atendimento do território pela 1ª Coordenadoria de Assistência Social (CAS).

Veja os 376 atendimentos realizados:

Receita Federal — inscrição, 2ª via, consulta, atualização e regularização de CPF: 33

Cartório – 9º RCPN — 2ª via de certidões de nascimento e casamento: 23

Detran-RJ — emissão de carteira de identidade: 118

Defensoria Pública — serviços jurídicos e certidões: 22

SMAS (CRAS) — orientações sociais e sobre acesso a outros documentos civis: 51

Atualização no CadÚnico: 25

Inscrição no CadÚnico: 4

Vacinação (Secretaria Municipal de Saúde): 100

Categoria:

  • 29 de abril de 2026
    • Marcações: Barreira do Vasco CRAS detran Documenta Rio

    boavistaagora.com.br
    http://boavistaagora.com.br

    Related Articles
    NOTÍCIAS

    Festival de Artes de Nova Iguaçu entra na reta final

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    Festival de Artes de Nova Iguaçu entra na reta final 24 de outubro de 2025 A penúltima semana do Festival de Artes de Nova Iguaçu promete levar aos iguaçuanos muita diversão através de atrações gratuitas de cinema, artes plásticas e teatro. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação […]
    NOTÍCIAS

    Atividades do Janeiro Roxo conscientizam sobre hanseníase

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    Cláudio Souza Secretaria de Saúde A Prefeitura de São José dos Campos está realizando neste mês a campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo combater o preconceito e conscientizar a população a respeito dos sintomas da hanseníase. A campanha tem sido divulgada nas 45 UBSs Resolve, presentes em todas as regiões da cidade, com […]
    NOTÍCIAS

    Alunos da Rede Municipal de João Pessoa participam do Campeonato Paraibano de Bandas e Fanfarras

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    Neste domingo Alunos da Rede Municipal de João Pessoa participam do Campeonato Paraibano de Bandas e Fanfarras 04/10/2025 | 18:00 | 25 Bandas Marciais da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa irão participar, neste domingo (5), a partir das 14h, do ‘XII Campeonato Paraibano de Bandas e Fanfarras’. O evento será realizado […]