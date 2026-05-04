AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.

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Por MRNews COnfira a programação da Globo neste quarta, 08/12/2023 e que horas começam os filmes de hoje. “O Natal dos Coopers” na Sessão da Tarde, 08/12/2023** A magia do Natal invadiu as telas da Globo na sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, com a exibição de “O Natal dos Coopers” na Sessão da Tarde. Este […]