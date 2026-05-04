ENTRETENIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.

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Por MRNews

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 de 24 de março de 2025 e Decreto Municipal nº. 15 de 05 de fevereiro de 2024, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na realização de exames de eletroencefalograma, para atender à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS.

DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia 29/04/2026 às 08h (horário de Brasília)

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RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Até dia 14/05/2026 às 08h (horário de Brasília)

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

Dia 14/05/2026 às 08:30h (horário de Brasília)

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DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 14/05/2026 às 09h (horário de Brasília)

Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/

Código Registro Informação: 00A050CFFC31DFED52BE5DC2F08842FC21A2BB08.
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.

 

Bonito/MS, 27 de abril de 2026.

Assinado na Autorização

Elcio da Silva Casanova

Secretário Municipal de Administração e Finanças

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