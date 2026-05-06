Com apoio do Governo, Taboadão 2026 movimenta turismo, cultura e economia da região – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para valorizar a tradição e impulsionar economia regional, o governo Eduardo Riedel participou na sexta-feira (1) da 55ª Festa do Peão de Aparecida do Taboado. Esta grande festa popular começou em 30 de abril e segue até 2 de maio.

Conhecida como Taboadão 2026, esta festa de peão que já faz parte da história de Mato Grosso do Sul, conta com a parceria e apoio do Governo do Estado.

“Uma palavra pra vocês é de gratidão. Muita gente faz isso de coração, porque o rodeio e laço comprido estão no DNA de Mato Grosso do Sul . Por onde eu ando nesse Estado, o nosso esporte, a nossa cultura reafirma aquilo que a gente tem de origem. Esta festa super tradicional é um sucesso. Sempre poderão contar comigo. Que todos tenham uma excelente festa e aproveitem muito”, afirmou o governador.

Com portões abertos a população em todos os dias, a edição está cadastrada na Confederação Nacional de Rodeio (CENAR). A festa reúne competições de rodeio em cavalos e touros, com destaque para o cutiano, modalidade que tem forte ligação com a identidade do município.

O apoio do Estado envolve a estrutura do evento, incluindo palco, som, iluminação, assim como atrações artísticas. “Obrigado a presença de todos, quero agradecer todas as autoridades e aos pioneiros. Dizer que é uma honra grande receber o governador Eduardo Riedel. Que Deus abençoe nosso rodeio e esta festa maravilhosa”, ponderou o prefeito José Natan de Paula.

A programação musical do Taboadão 2026 conta com apresentações de Country Beat e Resenha da Muierada, Munhoz & Mariano, Projeto Copo Sujo com Humberto & Ronaldo.

Um dos organizadores do evento, Nestor Júnior, ressaltou que o Governo do Estado foi essencial para garantir os portões abertos a população. “Eu quero representar população de Aparecida do Tabuado para agradecer ao Governo do Estado por todo apoio. Desde 2015 iniciamos o projeto de ter o Taboadão de portões abertos. O governador fez o compromisso de nos ajudar e está cumprindo sua palavra”.

Escola agrícola

Com uma gestão municipalista, o governador fez uma parceria com o município para reforma, manutenção e conservação da Escola Agrícola Benedito da Silva Queiroz, no valor de R$ 4 milhões.

A unidade escolar está desativada há muitos anos, e a obra tem como objetivo viabilizar a reativação, modernizando a estrutura e criando condições adequadas para o retorno das atividades educacionais.

A iniciativa é conduzida pela SED (Secretaria de Estado de Educação), com foco na formação voltada à realidade local, especialmente diante da forte vocação agropecuária de Aparecida do Taboado, marcada por atividades como agricultura, pecuária, produção sucroenergética, citricultura, cultivo de eucalipto e seringueira.

“Viemos aqui hoje para assinar esse convênio e reativar esta escola agrícola, que estava parada há 10 anos. A obre veio ao encontro com a nossa política pública de qualificação aos jovens na área técnica. Capacitação na área agrícola é uma ação específica que é muito importante para região. Na rede pública de ensino ultrapassamos 50% dos alunos no ensino médio em cursos profissionalizantes. Um dos maiores índices do Brasil”, destacou o governador.

Riedel lembrou que é preciso inserir e preparar a juventude para o mercado de trabalho. “Quando a gente cria um ambiente de negócio positivo precisamos de gente qualificada. As vezes a ideia é só do jovem na universidade, mas muitas vezes o objetivo dele é fazer uma qualificação profissional, de acordo com a sua realidade. Este convênio que estamos assinando aqui é altamente simbólico para o desenvolvimento da cidade e do Estado”, completou.

O prefeito de Aparecida, José Natan de Paula, agradeceu a parceria e contribuição do Estado nos investimentos da cidade. “Confio no trabalho do governador e esta obra que será retomada será muito importante ao município. Aqui temos uma parceria de sucesso”.

Vistoria

O governador aproveitou a agenda para vistoriar as obras de pavimentação e drenagem em bairros da cidade. O objetivo destes investimentos é melhorar a infraestrutura urbana da cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

No bairro Tauam os serviços contemplam várias ruas, com 3 mil metros de drenagem, além de recapeamento e pavimentação nova, com investimentos de R$ 8,6 milhões, advindos do programa MS Ativo.

Já no bairro São João São melhorias em diversas vias públicas em obras de pavimentação e drenagem, no valor de R$ 7 milhões. “Obras de infraestrutura que transformam a cidade e melhoram a vida das pessoas. Fazemos questão de sempre fazer a drenagem junto com o asfalto, mesmo que o custo fica maior. Serviço bem feito para dar certo”, concluiu o governador.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom-MS