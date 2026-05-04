NOTÍCIAS

Chacina do Cauamé: homem é condenado a 66 anos pela morte de sete jovens

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Chacina do Cauamé: homem é condenado a 66 anos pela morte de sete jovens


Foto: Divulgação

O Tribunal do Júri condenou Mocélio Pereira Linhares pela Chacina do Cauamé, a 66 anos de prisão pelo crime de homicídio de sete jovens e tentativa de homicídio de outros dois. O crime ocorreu no dia 5 de novembro de 2000, em um balneário do rio Cauamé.

A Justiça considerou Mocélio foragido desde 2019, quando foi preso em São Paulo. Porém, o julgamento ocorreu nesta quinta-feira, 30. Por unanimidade, todos os jurados votaram pela condenação, levando em consideração a quantidade de mortos e a gravidade das lesões físicas aos sobreviventes, fixou-se a pena em 66 anos de reclusão.

Além disso, a Justiça também condenou pelo crime o ex-policial civil, Wellington Gentil. Entretanto, a pena foi de 115 anos de reclusão, cumpridos na Cadeia Pública de Boa Vista. Por outro lado, o caso contou com mais um acusado, o advogado Silvino Lopes, que o Júri Popular decidiu pela absolvição.

Relembre a Chacina do Cauamé

Nove jovens, entre 13 e 21 anos, foram acampar às margens do rio Cauamé, em Boa Vista. Porém, os réus chegaram ao local com arma de fogo e surpreenderam as vítimas, ordenando que deitassem no chão, com os rostos virados para o solo. Em seguida, iniciaram as execuções com revólveres e facas. No total, foram 80 facadas e seis tiros. De acordo com registros, os autores do homicídio agiram de forma premeditada.

Sobre os sobreviventes, um se fingiu de morto, uma jovem conseguiu fugir e um homem a levou até o Pronto Socorro, no Hospital Geral de Roraima (HGR).

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

AVISO DE PAUTA: vice-governadora cumpre agenda em Jaraguá do Sul nesta segunda-feira

Posted on Author boavistaagora.com.br

A vice-governadora Marilisa Boehm cumpre agenda em Jaraguá do Sul na tarde da próxima segunda-feira, 29. O primeiro compromisso, às 14h, é uma visita institucional à Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (ACIJS). A partir das 15h30, a vice-governadora vai conhecer os trabalhos da Rede Feminina de Combate ao Câncer, na sede da entidade, onde […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Filme produzido por alunos da rede estadual é exibido na Mostra de Cinema de Ouro Preto

Posted on Author boavistaagora.com.br

A comunidade escolar e os moradores de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, comemoraram mais uma conquista dos estudantes da Escola Estadual Manoel Izídio, que estão se destacando na cena audiovisual local. O curta-metragem “Resíduo Enquadrado”, produzido pelos estudantes, foi exibido nesta semana na 19ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, um dos mais prestigiados […]
NOTÍCIAS

Trio Roraimeira vai celebrar 40 anos no Mormaço Cultural 2024

Posted on Author boavistaagora.com.br

Neuber Uchôa, Eliakin Rufino e Zeca Preto (na sequência) – Foto: Divulgação/Semuc No palco do Teatro Municipal de Boa Vista, a magia e o legado do Trio Roraimeira – composto por Eliakin Rufino, Neuber Uchoa e Zeca Preto – serão celebrados em grande estilo, marcando as quatro décadas do movimento cultural mais significativo do estado. […]