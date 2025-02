Unidades Móveis ampliam acesso à saúde especializada para mulheres em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Prestes a completar um ano de atividade, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher seguem promovendo atendimento especializado em Boa Vista. Desde a inauguração, em março do ano passado, até fevereiro de 2025, foram 3.500 atendimentos nas carretas itinerantes.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), as unidades têm o objetivo de facilitar o acesso das mulheres a serviços especializados essenciais, como consultas ginecológicas, exames preventivos, mamografias e ultrassonografias.

Atualmente, os atendimentos ocorrem nos bairros Buritis e Dos Estados, com uma equipe multiprofissional qualificada em cada veículo. Cada carreta fica cerca de 20 dias em cada local.

Importância da saúde feminina

Marly Macedo, 61 anos, professora da Rede Municipal de Ensino, conheceu os serviços da Carreta da Mulher por meio da divulgação na imprensa e de conversas entre amigas que a recomendaram.

“É a primeira vez que venho me consultar. Aproveitei para fazer o exame de mamografia feito anualmente. Gostei bastante. Já tinha ouvido falar sobre os serviços, mas nunca tinha vindo conhecer. É muito importante ter unidades como esta, ofertando exames especializados de tão pouco acesso. É muito bom tê-los pertinho da gente. Facilita muito”, comentou.

A técnica em saúde bucal, Luciana Cunha, de 38 anos, também foi atendida pela carreta. Como profissional da área, ela entende a importância de serviços voltados ao cuidado feminino e define a iniciativa em duas palavras: qualidade e praticidade.

“Acompanho a carreta desde a inauguração. Aproveitei para consultas ginecológicas e preventivas. É muito bom, pois já saio daqui com os exames em mãos e sabendo de toda a minha saúde. Fico bem satisfeita, porque tudo é de forma gratuita”, disse.

Como acessar os serviços da carreta

Assim, as mulheres que desejam passar pelos exames da Carreta da Mulher devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, onde é feito o encaminhamento, com a data, horário e local do atendimento especializado.

Fonte: Da Redação