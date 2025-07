Catarinense representa o estado em campeonato mundial de basquete feminino sub-19 na República Checa

Posted on

Ariane Caldas Secretaria de Saúde Nos meses de janeiro e fevereiro, é comum o aumento de casos de viroses, especialmente no litoral. Preocupada com o atual cenário e o aumento dos casos percebido no litoral sul do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos estabeleceu protocolos de atendimento e reforça […]