Conmebol libera aquecimento em campo na Copa América Feminina

As reclamações do técnico Arthur Elias e de atletas da seleção brasileira deram resultado. Nesta sexta-feira (18), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) liberou as jogadoras para aquecer dentro de campo antes dos jogos da Copa América Feminina, que ocorre no Equador.

A decisão foi informada à Agência Brasil pela assessoria de comunicação da Conmebol. Segundo a entidade, as condições dos gramados da competição foram reavaliadas. Com isso, o aquecimento dentro de campo foi liberado para todas as atletas por 15 minutos, mesmo tempo que já era permitido às goleiras.

Nos dois primeiros jogos pela Copa América, contra Venezuela e Bolívia, ambos no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, as jogadoras de linha puderam se aquecer somente em um local pequeno, nos vestiários.

Antes da partida diante das bolivianas, na última quarta-feira (16), as seleções tiveram que dividir o espaço para o aquecimento. A Conmebol alegava a necessidade de preservar os gramados, que estão recebendo dois confrontos em sequência.

Após o jogo, Arthur Elias admitiu preocupação com a limitação para aquecimento, pois o preparo acabava não sendo o adequado para a prática do futebol e comprometia a qualidade das partidas. Na rede social X (antigo Twitter), a atacante Kerolin comparou a estrutura da Copa América com a da Eurocopa Feminina, que ocorre simultaneamente, na Suíça.

“Enquanto a Euro bate recordes de tecnologia, a gente aquece em uma sala de [no] máximo 20 metros [quadrados] com cheiro de tinta. Bizarro”, escreveu a camisa sete.

O Brasil volta a campo na terça-feira (22), às 21h (horário de Brasília), contra o Paraguai, novamente no Gonzalo Pozo Ripalda. A partida, assim como as demais da seleção na competição, será transmitida ao vivo pela TV Brasil. As brasileiras lideram o Grupo B, com seis pontos em dois jogos.