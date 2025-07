Governo de MS mobiliza grande estrutura para ‘Ação Cidadania #TodosPorElas’ neste sábado

Por MRNews



O Parque Jacques da Luz, no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, está recebendo os preparativos finais para a Ação Cidadania #TodosPorElas – Pelo Fim do Feminicídio, que acontece neste sábado, 19 de julho, na Capital. A iniciativa promete ser a maior ação de cidadania do Estado, reunindo uma extensa rede de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, com foco no enfrentamento à violência de gênero e na ampliação do acesso a direitos.

Das 8h às 17h, a população terá acesso gratuito a serviços nas áreas de saúde, justiça, educação, cidadania, assistência social e segurança pública, além de atividades culturais, oficinas, rodas de conversa e orientação profissional. Também serão oferecidos serviços voltados ao bem-estar animal e ações específicas para o público feminino e juventude.

Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, ressalta que a presença do Governo do Estado na ação reforça o compromisso com as políticas públicas de enfrentamento à violência, promoção de acesso a direitos e a construção de caminhos mais seguros e igualitários para todas.

“A atuação integrada entre órgãos públicos e entidades civis reforça nosso compromisso com políticas públicas efetivas de proteção, inclusão e cidadania. Estamos nas Moreninhas para ouvir, acolher e garantir que nenhuma mulher fique para trás”, afirma a secretária.

Segundo a Fiems, a expectativa é de atender 5 mil pessoas ao longo do dia. Coordenadora do evento, Vanessa Faria, reforça que são mais de 70 instituições prestando serviços na área de saúde, educação, cidadania, justiça.

“Nossa expectativa principal é receber as mulheres e que elas saibam que existe uma rede de apoio para atendê-las pelo combate da violência, pelo fim do feminicídio, mas principalmente para garantir para elas e para a família delas um dia de cidadania, um dia de garantia de direitos”.

Destaques da programação

Saúde (SES e Cruz Vermelha)

Oficinas sobre autoconhecimento, identidade e ISTs na adolescência;

Vacinação contra Influenza (a partir de 6 meses);

Educação em saúde: Violência doméstica, Arboviroses e Saúde Única;

Atendimento com 27 voluntários, coordenado pela SES/MS.

Documentação e Justiça

Emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito);

Emissão de RG pelo Instituto de Identificação;

Serviços jurídicos de família (divórcio, guarda, pensão, reconhecimento de paternidade);

Orientação sobre direitos do consumidor e abertura de reclamações (Procon/MS).

Emprego e Qualificação

Vagas de emprego (FUNTRAB), com foco em mulheres;

Oficinas com a Carreta da Panificação do Senai;

Workshop sobre instalação de câmeras e cercas elétricas (Carreta Mulheres que Resolvem).

Crianças, jovens e famílias

Cine Cidadania e atividades lúdicas com foco na igualdade de gênero;

Roda de conversa com a Polícia Militar, Bombeiros e ações do Proerd;

Brinquedos e torneio de futebol feminino com seis equipes confirmadas.

Ação social e cidadania

Atendimento da SEC com os centros CEAMCA e CEC LGBTQIA+;

Atendimento de programas sociais como Mais Social, Energia Social e Cuidar de Quem Cuida.

Bem-estar animal

Feira de adoção (AmorPet);

Vacinação antirrábica e agendamento para castração.

Educação no trânsito e meio ambiente

Atividades educativas com o Detran/MS;

Exposição e palestras da Polícia Ambiental (Projeto Florestinha).

O evento também contará com quick massage, cortes de cabelo, praça de alimentação e orientações habitacionais pela Agehab/MS.

A Ação Cidadania é uma realização do Sistema Fiems, em parceria com o Governo do Estado de MS, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e TV Morena. A proposta une duas grandes iniciativas: o programa Ação Cidadania, que desde 2013 já percorreu 21 municípios com mais de 240 mil atendimentos, e a campanha #TodosPorElas, idealizada pela desembargadora Jaceguara Dantas, do TJMS, para fortalecer a rede de proteção e ampliar o acesso a direitos para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania

Fotos: Paula Maciulevicius