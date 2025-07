Policiais civis abordam por engano carro com família durante ocorrência nas proximidades da Rodoviária Internacional de Boa Vista

Foto: Reprodução Wikipedia



Durante uma ocorrência de tentativa de homicídio nas imediações da Rodoviária Internacional de Boa Vista, policiais civis de Roraima abordaram por engano na noite de sexta-feira, 18, um veículo ocupado por uma família.

De acordo com a Civil, durante as diligências, ocorreram desdobramentos que envolveram a abordagem ao veículo. Ele tinha características que coincidiam com informações que os agentes receberam no local.

A equipe policial afirmou que embora em viatura descaracterizada, os agentes estavam devidamente identificados. Eles estariam com distintivos e coletes balísticos da instituição, conforme os protocolos da Polícia Judiciária.

Além disso, disse que não houve feridos na ação dos policiais. Todos os envolvidos estão com sua integridade física preservada. A Civil disse ainda, que vai apurar as circunstâncias do fato por meio de procedimento investigativo instaurado para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Por fim, a Polícia Civil reiterou o compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito aos direitos dos cidadãos, sendo assim, disse que está à disposição para esclarecimentos adicionais, no momento oportuno, sem prejuízo da investigação em curso dos policiais.

Fonte: Da Redação