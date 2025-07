Mais de 700 novos bombeiros mirins são formados em Santa Catarina

Fotos: Divulgação / CBMSC

Na última semana, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) celebrou a formatura de mais de 700 crianças no Programa Bombeiro Mirim, realizado em diversos quartéis do estado. Somente em São José, 273 crianças receberam o certificado de conclusão. Em Florianópolis foram 170, em Rio do Sul 132, em Laurentino 116 e em Orleans 168.

O Programa Bombeiro Mirim é uma das principais iniciativas do CBMSC voltada à educação preventiva e à formação cidadã. Com aulas teóricas e práticas, o programa tem como objetivo aproximar as crianças do ambiente da segurança, ensinando noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes, combate ao bullying, cuidados com o meio ambiente, além de promover valores como disciplina, respeito e solidariedade.

Ao longo do curso, os participantes também aprendem sobre a importância da atuação dos bombeiros militares na sociedade e desenvolvem senso de responsabilidade social, tornando-se multiplicadores do conhecimento em suas comunidades e, principalmente, em seus lares. Muitas vezes, são essas crianças que alertam seus familiares sobre atitudes de risco, contribuindo diretamente para a prevenção de acidentes domésticos.

As formaturas ocorreram nos próprios quartéis do CBMSC, com a presença de familiares, instrutores e autoridades locais, marcando o encerramento de um ciclo de aprendizado e cidadania. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, investir na educação das crianças é plantar sementes de um futuro mais seguro e consciente para toda a sociedade.

