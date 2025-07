Secult capacita jovens indígenas para turismo sustentável em comunidades

O Detur (Departamento de Turismo) da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), promoveu entre os dias 13 e 19 de julho mais uma etapa do Programa de Turismo em Terras Indígenas, desta vez na comunidade Taxí 2, localizada na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Pacaraima. A ação foi realizada a convite da própria comunidade e teve como foco o fortalecimento do turismo sustentável e de base comunitária na região.

“Nós estivemos na Comunidade Taxí 2, na região da Raposa Serra do Sol, em Pacaraima, entre os dias 13 e 19 de julho, para realizar mais uma etapa do projeto de turismo em terras indígenas de Roraima”, explicou Bruno Muniz de Brito, diretor do Departamento de Turismo da Secult.

Durante a semana de atividades, 20 jovens da comunidade participaram de capacitações com temas como introdução ao turismo, formatação de roteiros e identificação de recursos naturais para visitação turística sustentável. Todos concluíram a etapa com sucesso.

“A capacitação envolveu a introdução ao turismo, a formatação de roteiros turísticos e a identificação de recursos naturais aliado à visitação turística sustentável. Foram trabalhados temas como o que é turismo, turismo responsável, etnoturismo em terras indígenas, turismo de base comunitária, a roteirização e identificação de recursos naturais aptos para apreciação turística”, detalhou Bruno.

Uma das ações realizadas foi a visita técnica à região, onde foram identificadas mais de 50 espécies de aves, incluindo exemplares endêmicos como a jandaia amarela e a Maria do Olho Claro.

“Nós realizamos várias capacitações, além da visita técnica para buscar as espécies da fauna da região, que nos foi relatada como rica. Nós vamos destacar a identificação dessas duas espécies que são sensacionais, endêmicas dessa região, que são a Jandaia Amarela e a Maria do Olho Claro”, ressaltou o diretor.

Outro atrativo identificado foi a Cachoeira do Paracal, que deverá ser incorporada ao futuro plano de visitação. “Também realizamos uma visita na Cachoeira do Paracal, que vai ser um super recurso para visitação, e o plano vai ser construído a partir de duas perspectivas de visitação: a da observação da fauna, com as aves que foram identificadas lá, que foram mais de 50 espécies; e a visita de ecoturismo voltada a essa cachoeira, que fica também nessa região”, disse Bruno.

A próxima etapa do programa prevê parceria com o Corpo de Bombeiros para oferecer capacitação em primeiros socorros e construção conjunta do plano de visitação turística da comunidade.

“Também vamos levar, numa próxima capacitação, o Corpo de Bombeiros para atendimento de primeiros socorros, e nós vamos trabalhar em parceria com a comunidade na elaboração do plano de visitação turística da comunidade indígena do Taxí 2, que é essa comunidade que abriga esses recursos naturais incríveis da fauna, da flora que foram vistos por lá”, completou.

O Programa de Turismo em Terras Indígenas é uma iniciativa do Governo de Roraima que visa promover a inclusão social e a geração de renda por meio do turismo sustentável em comunidades indígenas.

