Brasil derrota Turquia e segue na liderança isolada da Liga das Nações

Por MRNews



Já classificada, antecipadamente, à fase final da Liga das Nações de vôlei masculino, a seleção brasileira se isolou na liderança da competição ao derrotar a Turquia neste sábado (19), em Chiba (Japão). Foi a 10ª vitória da amarelinha em 11 partidas – o único revés foi para Cuba, na primeira semana de jogos. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho superou os alemães por 3 sets a 1 (parciais de 25-22, 26-24, 22-25 e 25-22) e totalizou 29 pontos, sete a mais que a vice-líder Itália. O Brasil encerra a primeira fase (classificatória) neste domingo (20), contra a Alemanha (11ª na tabela), a partir das 2h30 (horário de Brasília).

A novidade em quadra neste sábado (19) foi o retorno do ponteiro Lucarelli, recuperado de uma lesão no ombro direito. Campeão olímpico na Rio 2016 e também na conquista do título do Brasil na Liga das Nações, em 2021, o jogador fez sua hoje na competição, usando a braçadeira de capitão.

“Estou muito feliz de poder voltar, não via a hora de estar em campo de novo, de poder contribuir. Acho que foi fácil [o jogo] pelo grupo que a gente tem hoje: todo mundo se ajudar, todo mundo que o bem de todo mundo. Acho que todo mundo estava ali no início me dando força, porque mesmo eu sendo experiente, estava há algum tempo sem jogar. Então foi muito bacana, ter essa vitória muito importante, garantir o primeiro lugar. No segundo set conseguimos nos recuperar e isso mostra muito a força mental que este grupo vem apresentando nos últimos jogos. Tô muito feliz de ter voltado”, reiterou o ponteiro, que ficou fora das quadras por quase quatro meses, após lesão sofrida no final da temporada no Japão.

Caso Nicolly; jovem é encontrada com recado escrito no corpo

Brasil inaugura maior biofábrica do mundo de mosquitos “do bem”

O maior pontuador em quadra neste sábado (19) foi o oposto Darlan, que anotou 28 acertos (cinco aces, 22 pontos de ataque e um no bloqueio). Ele entrou no lugar do irmão Alan, poupado por Bernardinho, assim como o central Flávio.

A seleção ficou sabendo hoje (19) que a anfitriã China será a adversária nas quartas de final. O país tem vaga assegurada por sediar a fase final da Liga das Nações. O jogo está programado para o dia 30 de julho (uma quarta-feira), na cidade de Ningbo, no leste do país asiático. Das 18 seleções participantes da primeira fase, apenas oito avançarão à fase final (mata-mata).

O técnico Bernardinho já definiu os 14 jogadores relacionados para o duelo contra a Alemanha neste domingo (20): Brasília e Cachopa (levantadores); irmãos Alan e Darlan (opostos); Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann, Lucarelli e Maicon (ponteiros); Flavio, Matheus Pinta e Thiery (centrais); e Maique (líbero). Serão poupados para os próximos jogos o oposto Chizoba e o central Judson.

Demais jogos do Brasil

20 de julho (domingo) – Alemanha x Brasil – 2h30 – Chiba, Japão

Fase final – de 30 de julho e 3 de agosto