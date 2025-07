Equipe técnica da Sesau visita unidades do Sul do Estado

A equipe técnica e de gestão da Sesau (Secretaria de Saúde) visitou nesta sexta-feira, 18, unidades de saúde do Sul do Estado. O protocolo permitiu a realização de um diagnóstico real sobre infraestrutura, equipamentos, insumos e servidores.

Em Caroebe, distante 315 km da capital, a secretária de Saúde, Adilma Lucena, o adjunto, Éder Ribeiro, e representantes de setores como engenharia e de gestão visitaram a Unidade Mista do município.

A unidade realiza atendimentos básicos e de urgência e emergência, com a estabilização do paciente e a transferência para o Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto quando o caso requer cirurgia, por exemplo.

“Essa ação faz parte do nosso modelo de gestão que instituiu o ‘Gabinete Itinerante’, em que visitamos todas as unidades de Boa Vista e do interior com a finalidade de aprimorar a gestão e a prestação do serviço para a população”, detalhou a secretária Adilma.

Para a diretora da Unidade Mista de Caroebe, Ivanilde Abreu, a visita foi um momento de grande importância para a saúde do município. “A presença da gestão estadual possibilitou um olhar mais próximo sobre a realidade da unidade, promovendo o diálogo direto com os profissionais, escutando as demandas locais e reconhecendo os esforços da equipe”, enfatizou.

Ainda segundo Ivanilde, essa aproximação fortalece o compromisso do Governo de Roraima com a melhoria dos serviços e com o cuidado à população do interior do Estado.

A visita continuou com a ida à Unidade Mista de São João da Baliza. Por lá, a equipe relatou os problemas na infraestrutura e foi discutida a possibilidade de adequação e reforma no prédio.

Todos os setores foram visitados e as demandas registradas. “Agora vamos tratar essas problemáticas no âmbito da gestão, com a busca de solução para cada unidade da nossa rede estadual”, ressaltou Adilma, ao destacar a importância de ouvir presencialmente os pacientes e saber sobre a satisfação no atendimento.

A diretora da Unidade Mista de São João da Baliza, Iracilda Faria, agradeceu a visita técnica da secretária Adilma, do adjunto Éder e toda equipe da Sesau.

“Essa visita nos deixou muito otimista em relação às melhorias que nossa unidade vai receber. Essa ação demonstra o interesse em fortalecer o atendimento à população, e isso é um passo importante para melhorar cada dia mais à saúde pública em nosso Estado”, enfatizou.

