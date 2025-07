Prefeitura leva serviços de empregabilidade e bem-estar animal à Ação Todos por Elas – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande participa da Ação Cidadania #TodosPorElas, neste sábado (19). Oferecendo serviços como castração gratuita e oportunidades de trabalho, através das secretárias, a prefeitura une forças ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e mais de 70 instituições parceiras neste evento que ocorre no Parque Jacques da Luz, Bairro Moreninhas até às 17h.

A prefeita Adriane Lopes reforça a importância da iniciativa. “O Tribunal de Justiça sai na frente. A violência contra as mulheres, tanto na nossa Capital quanto no nosso Estado, é uma realidade. E quando todos os órgãos se unem no enfrentamento a essa violência, os resultados, com certeza, serão positivos. Por isso, parabenizo todos os entes envolvidos nesta ação de cidadania. Nosso objetivo é avançar e mudar os indicadores de violência contra as mulheres”, disse a prefeita.

Através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), ofereceu castração gratuita aos pets, e a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), esteve presente com quadro de vagas de emprego e até mesmo cursos gratuitos para capacitação. Já a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) cedeu o espaço e auxiliou na organização da ação.

Ponte da Fazenda São Geraldo passará por reforma e será interditada temporariamente – Prefeitura Municipal de Bonito

Governo de MS mobiliza grande estrutura para ‘Ação Cidadania #TodosPorElas’ neste sábado

O presidente da Associação de Moradores das Moreninhas II, Valmir Lopes, afirma que a ação em uma das regiões mais populosas da cidade descentraliza os serviços e, ao mesmo tempo combate a violência contra a mulher. “É necessário que mudar, combater a violência e ações como essa incentivam a população e conscientiza a todos”.

Durante a abertura do evento, a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, idealizadora da campanha e responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, ressaltou a importância da união das instituições em prol do combate à violência contra a mulher.

“Estou muito feliz por este dia tão bonito e especial, por essa ação que estamos desenvolvendo aqui, cujo foco é o combate à violência de gênero contra a mulher. De forma efetiva, o Tribunal de Justiça, por meio do apoio do presidente, desembargador Dorival Renato Pava o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a FIEMS, a TV Morena, a Prefeitura Municipal e todos os demais parceiros que aqui estão, uniram esforços em prol desse enfrentamento. Estamos oferecendo serviços básicos e essenciais para o exercício da cidadania e da inclusão, permitindo que a mulher se torne protagonista da sua própria história, rompendo com o ciclo da violência. E, para aquelas que ainda não passaram por isso, que consigam, de fato, manter-se longe dessa realidade. Este é um momento de união, mas, acima de tudo, de políticas públicas concretas, de cidadania e de inclusão”, destaca.

Com foco na inclusão social, no protagonismo feminino e no enfrentamento à violência de gênero, a Ação oferece ao longo do dia mais de 200 atividades e serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, capacitação profissional, assistência social e cultura.

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 95/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Campo Grande recebe tratores para fomentar a agricultura familiar – CGNotícias

Entre os principais serviços oferecidos pelo TJMS está a Carreta da Justiça, que realiza atendimentos jurídicos completos, como ações de alimentos, divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade e união estável, além de esclarecer dúvidas e orientar juridicamente a população. O Judiciário também participa por meio da Coordenadoria da Infância e da Assistência de Gestão Documental, com ações educativas, orientação ao público e uma exposição de processos históricos relacionados à violência contra mulheres.

A ação também oferece emissão de documentos, orientação jurídica e psicológica, serviços de saúde, oficinas de capacitação, encaminhamento para vagas de emprego, atividades culturais e recreativas para crianças e adultos, além de exposições, palestras e apresentações artísticas.

#ParaTodosVerem As imagens mostra a ação nas Moreninhas.