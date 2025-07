Moto furtada é encontrada abandonada dentro da Feira do Produtor, em Boa Vista

Divulgação TOR/PMRR



Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR/Ciptur) da Polícia Militar de Roraima (PMRR) recuperaram na última sexta-feira, 18, uma moto furtava que estava abandonada dentro da Feira do Produtor, no bairro São Vicente, em Boa Vista.

A guarnição do TOR foi até a feira após denúncia sobre uma motocicleta Honda Biz. No local, o vigia do estabelecimento conduziu os policiais até onde o veículo estava.

Após consulta ao Sistema Agente de Campo, os militares confirmaram que a moto possuía restrição de furto. Diante disso, a polícia levou o veículo à delegacia da área para os procedimentos cabíveis. Por fim, a equipe não prendeu ninguém.

Fonte: Da Redação