Sine promove Feirões de Emprego em Içara e Balneário Arroio do Silva

Feirões terão entrevistas no local e os candidatos podem sair já empregados. Atendimento é gratuito e aberto ao público – Foto: Divulgação/Sine

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Santa Catarina promove neste mês de julho dois importantes feirões de emprego no Sul do estado. As ações ocorrem nos municípios de Içara e Balneário Arroio do Silva e contam com o apoio das prefeituras locais. O objetivo é sobretudo aproximar trabalhadores das oportunidades de emprego disponíveis na região e oferecer atendimento direto e gratuito à população, por meio da estrutura itinerante do Sine Móvel.

Durante os feirões, a equipe técnica do Sine estará preparada para realizar uma série de atendimentos no local. Entre eles, o cadastro e encaminhamento para vagas de emprego disponíveis na região bem como a atualização de dados no sistema do Sine.

A ação é voltada a pessoas que buscam sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho, com atendimento gratuito, aberto ao público e realizado por ordem de chegada. Ou seja, para receber o atendimento o candidato deve comparecer ao local levando os documentos pessoais.

Conforme o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, os feirões são fundamentais para fortalecer a economia. “A mobilização do Sine SC com o apoio das prefeituras demonstra o compromisso do Governo do Estado sobretudo em gerar oportunidades e fomentar o desenvolvimento econômico. Ao levarmos o atendimento até os bairros e comunidades, ampliamos o acesso da população, bem como fortalecemos o papel social do serviço público”, destacou o secretário.

Confira as datas e locais dos feirões:

Içara – 24 de julho (quinta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Praça Castelo Branco, 120 – (ao lado do Sine)

Balneário Arroio do Silva – 31 de julho (quinta-feira)

Horário: Das 9h às 16h

Local: CRAS – Centro de Referência da Assistência Social

Rua Volnei de Faveri, 12 – Centro