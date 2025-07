Vigilância Sanitária estadual capacita comerciantes que manipulam alimentos no São João no Parque Anauá

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar da população durante o São João no Parque Anauá, a Vigilância Sanitária do Estado de Roraima promoveu no domingo, 20, uma capacitação voltada aos manipuladores de alimentos que irão atuar nas barracas do evento com a oferta de comida e bebida.

Realizada no auditório da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), a capacitação reuniu vendedores que vão comercializar refeições e bebidas na festa promovida pelo Governo de Roraima no Parque Anauá entre terça-feira, 22, a domingo, 27 de julho.

Na palestra, foram reforçadas as orientações sobre boas práticas de higiene, manipulação e preparo dos alimentos, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada nº 216 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“Estamos orientando os manipuladores para que utilizem toucas, roupas claras, não utilizem adornos como anéis e pulseiras, e tenham cuidado ao manusear o alimento. Esses detalhes fazem toda a diferença para garantir a qualidade e a segurança do que será servido”, explicou a fiscal sanitária Maria da Conceição Sales.

Durante a capacitação, também foram abordados temas como o descarte correto do lixo, a obrigatoriedade de pontos de água e pias nas barracas para lavagem das mãos e utensílios, e o uso de insumos de procedência fiscalizada. A fiscalização será rigorosa durante todo o evento.

“Essa oficina é fundamental para garantir que os produtos oferecidos não tragam riscos à saúde da população. O público vai em busca de diversão e boa comida, e nossa responsabilidade é assegurar que essa comida seja segura”, destacou a fiscal.

A expectativa é que o São João no Parque Anauá receba milhares de visitantes por noite, tornando a alimentação segura uma das prioridades da organização do evento. A Vigilância Sanitária reforça que todos os manipuladores já passaram por capacitações anteriores e que, mesmo experientes, precisam seguir rigorosamente os protocolos estabelecidos.

“Todas as noites teremos equipes de fiscalização sanitária no Arraial. Vamos verificar se tudo que foi repassado na capacitação está sendo cumprido. O objetivo é que a população possa consumir os alimentos com segurança, sabendo que os vendedores estão preparados para oferecer o melhor”, afirmou Maria da Conceição.

