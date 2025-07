Agência Minas Gerais | Controladoria-Geral de Minas recebe prêmio pela promoção da auditoria interna governamental

Relacionadas



A Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE) recebeu o reconhecimento do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil) para organizações e iniciativas que contribuem para a valorização dos profissionais de auditoria no país.

O o selo IIA May é entregue em alusão ao Mês Internacional de Conscientização Profissional da Auditoria Interna, celebrado anualmente em maio. Com o slogan “Orgulho de ser Auditor”, a CGE realizou, durante todo o mês, campanhas de comunicação e ações internas com o objetivo de promover a ampla conscientização sobre a missão da auditoria interna governamental, suas atividades e os benefícios gerados.

Os conteúdos, veiculados nas redes sociais da CGE, narram a trajetória profissional de auditores internos do Estado e trazem comentários sobre auditorias realizadas em vários setores como saúde pública, mobilidade urbana e políticas sociais.

Além das ações de conscientização, a CGE realizou, entre os dias 19 a 23/5, a 4ª Semana Mineira de Controle Interno. O evento reuniu mais de 30 especialistas e emitiu cerca de 1,3 mil certificações em diversos temas relacionados à atuação dos profissionais do setor.

“A premiação é importante para a Auditoria-Geral pois, além de valorizar nossos trabalhos, é uma oportunidade de demonstrar para administração pública e para a população o papel da auditoria interna, bem como sua contribuição no aperfeiçoamento das políticas públicas e serviços entregues aos mineiros”, explica o auditor-geral do Estado, Igor Martins da Costa.

As instituições vencedoras foram premiadas na última sexta-feira (18/7), em evento promovido pelo IIA Brasil, em São Paulo (SP). É o quarto ano em que a CGE recebe o Selo IIA May, o que também havia ocorrido em 2021, 2022 e 2023.

Outros reconhecimentos

O Governo de Minas é referência em controle interno e boas práticas de governança. A CGE recebeu, em 2023, o prêmio internacional Diligent Latin America Awards, em reconhecimento a implementação da metodologia de auditoria contínua no Estado.

Minas foi o segundo Estado do país a conquistar, em 2022, o Nível II do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), metodologia internacional que mede a qualidade e eficiência das atividades de auditoria das instituições. A CGE tem trabalhado para alcançar a institucionalização do Nível III, com previsão de receber nova avaliação ainda no segundo semestre de 2025.