Governador participa da abertura dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina em Rio do Sul

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O Centro de Eventos Hermann Hinrich, em Rio do Sul, sediou na noite desta segunda-feira, 21, a cerimônia de abertura da 37ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, com a presença do governador Jorginho Mello. Durante o discurso, o governador prestou homenagem às delegações dos 116 municípios que participam desta etapa estadual, reunindo um total de mais de 12 mil pessoas envolvidas na competição, entre elas, cerca de 8 mil atletas.

“Queremos valorizar o esporte, não só de alto rendimento, mas o esporte de base, e os Joguinhos Abertos são a vitrine para que a gente consiga descobrir e impulsionar talentos que aparecem todo dia, que precisam de uma oportunidade. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje prestigiando a abertura desta competição tão relevante para Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

A competição conta com 16 modalidades e é destinada para atletas de até 18 anos. Realizado anualmente, desde 1988, o evento desempenha um papel crucial no desenvolvimento de jovens talentos e na promoção da atividade física em Santa Catarina.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O presidente da Fesporte, Jeferson Batista, destacou que todo o investimento que o governador Jorginho Mello tem feito no esporte catarinense vai poder ser conferido durante a competição, em Rio do Sul. “É um evento de formação esportiva para jovens, ou seja, é a porta de entrada dos atletas para o alto rendimento. Estamos aqui em Rio do Sul para fomentar o esporte, que vive um grande momento com todos os aportes financeiros do Governo do Estado. Serão 14 dias de competição, não só incentivando o esporte, mas também o desenvolvimento econômico da região do Alto Vale”, acrescentou o presidente da Fesporte.

Durante a solenidade, atletas de Rio do Sul, que representaram a cidade em edições anteriores e que foram destaque nas competições dos Joguinhos, receberam medalha de honra ao mérito.

Seu José Acácio dos Santos também recebeu uma placa de homenagem das mãos do governador Jorginho Mello, pelos serviços prestados na Fesporte. Seu Pépe, como é conhecido, tem 70 anos e trabalha na Fundação Catarinense de Esporte desde a sua criação há 32 anos. No fim deste mês, o servidor se aposenta.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Outro momento de destaque foi o acendimento da pira, com a entrada do fogo símbolo. A tocha olímpica foi conduzida por Pedro Honório da Silva, atleta profissional com inúmeras premiações e formado em Educação Física.

Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina terminam no dia 1º de agosto.

Um legado para o futuro

Foto: Leo Munhoz / SECOM

A Fesporte, em parceria com as prefeituras, investe na estrutura e na organização dos Joguinhos Abertos, garantindo que o evento continue sendo uma plataforma essencial para o esporte no estado.

Ao incentivar a iniciação desportiva e a profissionalização de jovens atletas, os Joguinhos Abertos de Santa Catarina contribuem diretamente para a construção de um legado esportivo duradouro, formando não apenas campeões, mas também cidadãos para o futuro do estado.

“Para nós de Rio do Sul é uma grande satisfação estar sediando a 37ª edição do Joguinhos Abertos de Santa Catarina, a maior da história. É um momento muito ímpar para a cidade. Entendemos que um evento dessa magnitude traz autoestima, movimenta a economia, além da questão do esporte, que é saúde para essa juventude e inclusão social”, ressaltou o prefeito de Rio do Sul, Manoel Arisoli Pereira.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Durante o discurso o secretário municipal de Esporte e Lazer e presidente da Comissão Central Organizadora desta edição, Eduardo Roberto de Sousa Freitas, falou que Rio do Sul vai realizar uma grande competição.

“Quero primeiramente agradecer ao Governo de Santa Catarina, que mais uma vez demonstra o seu compromisso com o desenvolvimento esportivo. Muito obrigado governador Jorginho Mello pelo apoio e pelos investimentos que tornam esse grande evento possível. Agradeço também por tudo o que o senhor tem feito pelo nosso município. Com grande alegria e orgulho, damos as boas-vindas para todos. Esse é um momento especial para o esporte catarinense e, sobretudo, para o Rio do Sul. Os joguinhos representam mais do que uma competição, são um símbolo de superação, trabalho em equipe e uma verdadeira celebração”, destacou o secretário.