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Convite Especial! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Saúde, convida profissionais da saúde e pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para a palestra “Comportamentos Desafiadores no TEA”, ministrada pelo psicólogo Dr. Felipe Magalhães Lemos.

Data: 17 de abril
Horário: das 14h às 16h
Local: Espaço Multiuso – Rua Visconde do Rio Branco, Centro – Guaratinguetá/SP

✅ Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezt4AYMOWV2trDkd73Qfjw0bmtiW1FyuGXGT3x7QUwdmGaOw/viewform?usp=publish-editor

O encontro será um momento de aprendizado e troca de experiências sobre estratégias e práticas no manejo de comportamentos desafiadores no TEA, contribuindo para o fortalecimento do cuidado e do acompanhamento às pessoas com autismo.

Participe! Sua presença é muito importante para ampliarmos o diálogo e o conhecimento sobre o tema.

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