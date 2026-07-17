ESPORTES

João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo

O tenista brasileiro João Fonseca se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. A vaga veio com uma vitória por 2 sest a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/3) sobre o francês Arthur Rinderknech nesta quarta-feira (8).

O carioca de 19 anos de idade estreou na competição na última segunda-feira (6), quando bateu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). O triunfo sobre o 36º do mundo pôs fim a um hiato de 14 anos sem vitória de brasileiros no Masters 1000 de Monte Carlo.

João Fonseca volta a entrar em ação na competição às 6h (horário de Brasília), quando medirá forças com o italiano Matteo Berrettini pelas quartas de final. O adversário do brasileiro vem de um surpreendente triunfo sobre o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0 (duplo 6/0).

O que é neoplasia cervical? Condição tira Luis Roberto da Copa do Mundo na TV Globo

Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

Mirando recordes de todos os tipos, França amplia status de favorita

Posted on Author boavistaagora.com.br

O capítulo final da França na Copa do Mundo de 2026 ainda não foi escrito. Seja lá o que acontecer, a equipe comandada por Didier Deschamps tem mais dois jogos por fazer: a semifinal contra a Espanha, na terça (14) e um oitavo compromisso que será a final ou a disputa do terceiro lugar.  A […]
ESPORTES

Bauru x União Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (04/04)

Posted on Author boavistaagora.com.br

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x União Corinthians hoje,  HOJE (04) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time […]
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6650 DE HOJE QUARTA (05/02)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, a expectativa gira em torno do sorteio da Quina, uma loteria que conquistou o coração dos apostadores pela simplicidade e pelas recompensas atrativas. No jogo da Quina, os participantes escolhem cinco números entre os 80 disponíveis no bilhete, buscando acertar […]