NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Minas estabelece regras mais rígidas para presos faccionados e adapta seis penitenciárias ao padrão de segurança máxima

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Minas estabelece regras mais rígidas para presos faccionados e adapta seis penitenciárias ao padrão de segurança máxima

Minas Gerais passa a adotar regras mais rígidas para presos ligados a facções criminosas, com mudanças que limitam a comunicação com o mundo externo e ampliam o controle dentro das unidades prisionais. A nova regulamentação, publicada nesta semana, adapta no estado a Lei Federal Antifacção, sancionada no fim de março, e cria um modelo específico de custodiamento para esse perfil de detento.

As diretrizes foram apresentadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp MG) nesta quarta-feira (8/4), em coletiva realizada na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. A proposta prevê a adequação de seis penitenciárias já existentes ao padrão de segurança máxima – modelo que já é adotado no sistema federal.

“Quando você impede a comunicação externa, corta um dos principais mecanismos de atuação das facções criminosas. Isso enfraquece diretamente essas organizações”, afirmou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco.

Entre as principais mudanças está o fim do contato físico nas visitas. A partir de agora, os encontros passam a ocorrer exclusivamente de forma virtual ou em parlatórios, com separação total entre presos e visitantes. Todas as interações serão monitoradas. Também fica proibida a entrada de alimentos, itens de higiene ou qualquer outro material entregue por familiares. Para garantir a assistência, o Estado fornece integralmente esses itens e incluirá uma quinta refeição diária extra para essas unidades de segurança máxima.

O atendimento jurídico segue assegurado, mas com protocolos mais rígidos, sem contato físico e com restrição à entrada de objetos, respeitando as prerrogativas legais da advocacia.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), Leonardo Badaró, a medida também amplia o uso de tecnologia e Inteligência no sistema prisional. “Estamos elevando o nível de segurança com bloqueadores de celular, monitoramento por câmeras e atuação integrada da Inteligência. A centralização desses presos impede o avanço das facções dentro das unidades”, destacou.

A previsão é de que as seis penitenciárias já utilizadas para esse perfil de custodiado passem por adequações no prazo de até 180 dias. O modelo já começa a ser aplicado na unidade de Francisco Sá, no Norte de Minas, que funciona como projeto piloto, com uso de bloqueadores de sinal, videomonitoramento ampliado e reforço operacional.

Com a iniciativa, o Estado busca impedir que lideranças criminosas continuem atuando de dentro do sistema prisional e fortalecer o controle sobre organizações que tentam expandir suas atuações, agregando novos membros dentro unidades prisionais mineiras.

 

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Ponte Hercílio Luz recebe sistema de câmeras com reconhecimento facial

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fotos: Secom/Divulgação O maior cartão-postal de Santa Catarina agora também há de ser o mais seguro. A Ponte Hercílio Luz, símbolo da capital catarinense, acaba de receber um moderno sistema de monitoramento, com câmeras de reconhecimento facial, que vai garantir mais segurança para os motoristas e pedestres que circulam entre a ilha e o continente, […]
NOTÍCIAS

Hospital de Presidente Prudente amplia leitos e aumento em cirurgias

Posted on Author boavistaagora.com.br

Ao todo foram investidos R$ 2,5 milhões pelo Governo de SP para ampliação da unidade Hospital Regional de Presidente Prudente ganha 36 leitos. Foto: Secretaria Estadual de Saúde/Divulgação O Hospital Regional de Presidente Prudente ampliou sua capacidade com 36 novos leitos de clínica cirúrgica, possibilitando a […]
NOTÍCIAS

JICA finaliza visita técnica ao Vale do Itajaí com apresentação de diagnóstico

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto:Ricardo Trida/SDC A visita da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) a Santa Catarina chegou ao fim nesta sexta-feira, 24, com a apresentação do diagnóstico realizado durante a visita técnica aos municípios de Navegantes e Blumenau, no Vale do Itajaí. O objetivo da missão foi avaliar intervenções urbanísticas e de infraestrutura para o controle […]