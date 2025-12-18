Avenida Luiz Canuto Chaves recebe obras de recapeamento



Foto: Divulgação Semuc



As obras de recapeamento asfáltico seguem em ritmo acelerado, transformando a infraestrutura da cidade. O serviço já contemplou trechos das avenidas São Sebastião e Ataíde Teive, nos bairros Asa Branca e Tancredo Neves. E agora chega à Avenida Luiz Canuto Chaves, no Paraviana, onde estão sendo implantados mais de 1,5 km de uma nova pavimentação.

Iniciadas em novembro, as intervenções fazem parte de um pacote que inclui 81 trechos em 14 bairros da capital. Nessas vias, todo o asfalto antigo está sendo removido e substituído assim por uma camada totalmente nova. Dessa forma, a produção do material é na usina própria da Prefeitura de Boa Vista, com recursos municipais e apoio de emenda parlamentar do senador Chico Rodrigues.

Prefeitura prepara novas etapas de pavimentação em três bairros da capital

Além disso, o prefeito Arthur Henrique tem acompanhado de perto cada etapa das melhorias. Ele então destacou que, após o Paraviana, os próximos bairros atendidos serão: Laura Moreira, na rua Major Ecildon e o Raiar do Sol, nas ruas Estrela D’Alva. No Asa Branca, a rua Mestre Albano também receberá nova pavimentação.

“Concluímos o recapeamento da Avenida Ataíde Teive e, no mesmo dia, deslocamos as máquinas e equipes para a Avenida Luiz Canuto Chaves, no Paraviana, que vai da Avenida Ville Roy até o Bosque dos Papagaios. E ainda teremos outra frente de trabalho no bairro, com o recapeamento da Rua Augusto César Luitgards Moura”, explicou o prefeito.

