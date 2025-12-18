NOTÍCIAS

Avenida Luiz Canuto Chaves recebe obras de recapeamento

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Avenida Luiz Canuto Chaves recebe obras de recapeamento


Foto: Divulgação Semuc

As obras de recapeamento asfáltico seguem em ritmo acelerado, transformando a infraestrutura da cidade. O serviço já contemplou trechos das avenidas São Sebastião e Ataíde Teive, nos bairros Asa Branca e Tancredo Neves. E agora chega à Avenida Luiz Canuto Chaves, no Paraviana, onde estão sendo implantados mais de 1,5 km de uma nova pavimentação.

Iniciadas em novembro, as intervenções fazem parte de um pacote que inclui 81 trechos em 14 bairros da capital. Nessas vias, todo o asfalto antigo está sendo removido e substituído assim por uma camada totalmente nova. Dessa forma, a produção do material é na usina própria da Prefeitura de Boa Vista, com recursos municipais e apoio de emenda parlamentar do senador Chico Rodrigues.

Prefeitura prepara novas etapas de pavimentação em três bairros da capital

Além disso, o prefeito Arthur Henrique tem acompanhado de perto cada etapa das melhorias. Ele então destacou que, após o Paraviana, os próximos bairros atendidos serão: Laura Moreira, na rua Major Ecildon e o Raiar do Sol, nas ruas Estrela D’Alva. No Asa Branca, a rua Mestre Albano também receberá nova pavimentação.

“Concluímos o recapeamento da Avenida Ataíde Teive e, no mesmo dia, deslocamos as máquinas e equipes para a Avenida Luiz Canuto Chaves, no Paraviana, que vai da Avenida Ville Roy até o Bosque dos Papagaios. E ainda teremos outra frente de trabalho no bairro, com o recapeamento da Rua Augusto César Luitgards Moura”, explicou o prefeito.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

PAT oferece 929 vagas de emprego para segunda

Posted on Author boavistaagora.com.br

José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) vai oferecer nesta segunda-feira (11) um total de 929 vagas de emprego abertas. As oportunidades de trabalho são para diversas áreas e atividades profissionais. O maior número de vagas (450) é para operador de telemarketing, destinado ao público em geral […]
NOTÍCIAS

Sumaré tem reforço no ensino profissionalizante com nova sede da Etec e Fatec

Posted on Author boavistaagora.com.br

Tarcísio de Freitas visita instalações da unidade que recebeu aporte estadual de R$ 14,1 milhões e vai beneficiar a educação profissional Governador participou de entrega da nova sede O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta terça-feira (18), em Sumaré, região de Campinas, a nova sede da […]
NOTÍCIAS

Museu do Folclore inicia uma nova fase do Grupo de Estudos

Posted on Author boavistaagora.com.br

Avelino Israel Fundação Cultural Cassiano Ricardo O Museu do Folclore de São José dos Campos iniciará, no próximo dia 22 (sábado), uma nova fase do Grupo de Estudos. A partir desta data, os encontros ocorrerão quinzenalmente no Museu do Folclore, sempre aos sábados, das 14h às 16h. A participação é gratuita, mas é necessário […]