Hospital Municipal Santa Isabel promove treinamento sobre cuidados com pacientes em diálise

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta segunda-feira (21), um treinamento sobre cuidados com pacientes em diálise com o objetivo de informar e orientar os profissionais que atuam na unidade sobre o tratamento e a importância dos cuidados adequados para os pacientes renais crônicos, oferecendo atendimento de qualidade e humanizado. A capacitação também teve o intuito de promover a conscientização sobre a doença renal crônica e a necessidade de cuidados específicos para garantir a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

A ação educativa, que teve como público-alvo enfermeiros e técnicos de enfermagem, alertou para a importância da atenção do manejo do acesso vascular, controle de infecções, banho no leito, medicação, apoio emocional, monitoramento clínico, nutrição e outros temas importantes relacionados aos principais cuidados com os pacientes em diálise, que precisam de cuidados especiais para garantir sua saúde e bem-estar.

Organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), Gerência de Enfermagem e Coordenadoria da Clínica Médica do HMSI, o treinamento foi ministrado pela enfermeira e nutricionista Tuylla Karla, especialista em enfermagem em nefrologia, terapia intensiva, cardiologia e hemodinâmica.

Durante o evento, ela ressaltou que o enfermeiro se depara diariamente com pacientes de diagnósticos diversos e graves, susceptíveis de desenvolver Lesão Renal Aguda e que o profissional está diretamente relacionado a esse processo, uma vez que o compromisso profissional vincula-se à assistência.

“A presença constante da equipe de enfermagem e a observação atenta aos pacientes durante as terapias dialíticas evitam as possíveis complicações e ajuda a salvar vidas, à medida em que esses profissionais realizam o diagnóstico precoce e preciso de intercorrências”, afirmou, enfatizando que é de suma importância que o profissional da área da saúde saiba lidar com esses pacientes, garantindo sempre uma assistência adequada para eles.

O treinamento faz parte do esforço permanente do Hospital Santa Isabel em oferecer cuidados especializados e humanizado aos usuários da rede municipal de saúde durante o tratamento.