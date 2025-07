IFSP realiza terceira audiência pública em Ribeirão Preto para definição dos eixos tecnológicos do novo campus

Por MRNews



Encontro será no dia 12 de agosto, às 19h30, no Cineclube Cauim, com participação aberta à comunidade

A comunidade de Ribeirão Preto e região está convidada a participar da terceira audiência pública promovida pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), como parte do processo de escuta social para definição dos cursos e eixos tecnológicos que serão ofertados no novo campus da cidade.

O encontro será realizado na terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 19h30, no Cineclube Cauim – Memorial do Aquífero Guarani, localizado na Rua Olavo Bilac, 135, Vila Seixas.

A iniciativa integra a etapa de consulta pública conduzida pela comissão designada para subsidiar as decisões pedagógicas e estruturais do futuro Campus Ribeirão Preto. A participação da sociedade é fundamental para garantir que a nova unidade atenda às demandas locais de formação profissional, tecnológica e de inclusão educacional.

Durante a audiência, serão apresentados os eixos tecnológicos em estudo, e os participantes poderão contribuir com sugestões, apontamentos e expectativas em relação à atuação do IFSP no município.

O IFSP reforça seu compromisso com a construção coletiva da educação pública, gratuita e de qualidade. A presença de moradores, lideranças comunitárias, representantes de instituições, setor produtivo e educadores é essencial para consolidar um projeto educacional conectado com a realidade local.

