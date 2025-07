Quadrilhas inclusivas vão surpreender o público no São João no Parque Anauá

O São João no Parque Anauá vai proporcionar momentos inesquecíveis para as famílias roraimenses, principalmente durante a apresentação das quadrilhas juninas. E esse ano os integrantes do Ciapi (Centro Integrado de Atenção à pessoa Idosa) e do CIAPD (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência), coordenados pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), prometem surpreender os visitantes. Serão mais de 160 pessoas incluindo os dois grupos, envolvidas nas apresentações nos dois primeiros dias do São João no Parque Anauá, na Arena Junina.

De acordo com a coordenadora do Ciapi, Maria Eva Ferreira, durante todo o ano o Centro atende os idosos nos eixos saúde, educação e bem-estar, e durante os festejos juninos a rotina de atendimento é ampliada com os ensaios para as apresentações no São João.

“É muito importante esse momento do São João, porque inclusive eles pedem para participar, ficam ansiosos durante o ano todo com as programações festivas e para eles é uma festa especial pois são pessoas que gostam da interação, e além da convivência diária essa é uma oportunidade para eles participarem de um evento grande”, explicou a coordenadora.

No Ciapi, o que não faltam são histórias de amizade, carinho e troca de experiência. Para o casal Dalvanira Araújo Grangeiro e Francisco Marcondes Pereira há um sentimento extra. Eles se casaram após se conhecerem durante as atividades.

“Nos conhecemos aqui, paqueramos e até casamos, e há anos estamos casados. É muito bom a parceria, a ajuda de um com o outro, é o companheirismo presente todas as horas”, salientou o casal.

Com o tema “O Anarriê do Ciapi desperta a criança que existe dentro de você”, a quadrilha composta por 48 casais vai ter a “Grande roda, o balancê, a ponte quebrou, olha a cobra e outros passos tradicionais”. Com resgatar a criança que existe dentro de cada visitante. E quem reforça o recado é o noivo da quadrilha, que possui deficiência visual, Francisco das Chagas Costa. Para ele, o São João representa superação e conquista.

“É maravilhoso ouvir os aplausos no tablado, é gratificante sentir o reconhecimento. Eu gosto muito de brincar e a quadrilha é uma terapia a mais para gente porque lembramos do tempo de criança e sentimos a felicidade de voltar aos tempos de infância. A falta de visão não atrapalha em nada e é por isso que reforço ao povo de Roraima: venha prestigiar nossa apresentação”, enfatizou Francisco.

Professor de dança há 21 anos e atuando há 13 anos no Ciapi com os idoso, o professor Walkir Gough se emociona ao falar da troca de experiência com a turma da terceira idade.

“Eu mais aprendo do que ensino, a energia deles não tem comparação e olha, eles conseguem fazer coisas que a gente aos quarenta não conseguimos fazer, então é gratificante demais”, enfatizou o professor.

Grupo do CIAPD levará para o tablado apresentação de dança típica do Norte

Os integrantes do CIAPD vão fazer diferente esse ano. Desta vez, cerca de 60 pessoas, entre alunos, servidores e até familiares, apresentarão no tablado que sabem dançar o carimbó, típico da região Norte. Com o tema “O Anarriê do CIAPD resgata a criança que existe dentro de você”, há 13 anos eles marcam presença no São João.

“Todos os anos apresentávamos a quadrilha do CIAPD, mas desta vez pensamos em algo diferente e a ideia do carimbó deu muito certo. Eles captaram a ideia, estão ensaiando todos os dias e se dedicando muito, para que o resultado seja um sucesso”, explanou o professor Tom Coutinho.

Para a Maria Cecília Izidio da Silva, de 12 anos, e a mãe Maria Ireuda Izidio, artesã, o São João aproxima ainda mais as famílias.

“Para mim é gratificante ver minha filha aqui, pois ela era muito tímida e agora ela interage mais, então é sensacional”, disse a artesã.

A professora do CIAPD, Soraia de Souza Areb, que dança junto com os alunos garante que a apresentação vai encantar o público.

“É muito sentir a energia boa deles para a participação em ações assim, muitas vezes eles estão com astral muito melhor do que outras pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência e essa força e disciplina nos motiva todos os dias. Sem dúvidas a apresentação vai ser linda”, salientou.

Para prestigiar as quadrilhas inclusivas basta ir ao Parque Anauá e se direcionar ao Palco Arena Junina. A quadrilha do CIAPD se apresenta na terça-feira, 22 e a quadrilha do Ciapi se apresenta na quarta, dia 23.

