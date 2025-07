Agência Minas Gerais | Estudantes da rede estadual de Ibirité garantem vaga em nova etapa de torneio de robótica

Relacionadas



O fim do semestre na Fundação Helena Antipoff (FHA), pertencente à rede de ensino estadual de Ibirité, foi marcado pela 3ª edição do Torneio Interno de Robótica, que reuniu 14 equipes formadas por estudantes do ensino fundamental, médio e técnico. Os selecionados representarão instituição na etapa regional do Torneio Brasil de Robótica (TBR), marcada para outubro, em Nova Lima.

A disputa envolveu sete equipes da categoria High (ensino médio), seis da Middle (9º ano do fundamental) e uma da Technic (ensino técnico), em desafios que simularam o formato oficial do TBR. As provas exigiram raciocínio lógico, criatividade e trabalho em equipe, fortalecendo competências fundamentais para a formação cidadã.

A atmosfera de entusiasmo tomou conta da Escola Sandoval Soares de Azevedo, que faz parte do campus da FHA, com torcida animada e a tradicional dança do torneio. Na abertura, autoridades da fundação destacaram o papel pedagógico da iniciativa e o impacto positivo do projeto.

O coordenador de robótica da FHA, Rodrigo Jorge, celebrou a evolução das equipes. “É emocionante ver nossos alunos ganhando confiança, protagonismo e desenvolvendo competências que vão muito além da robótica”, afirmou.

A competição contou com o apoio de juízes voluntários, que contribuíram para uma avaliação justa e transparente das equipes.

Equipes vencedoras

Na categoria High, a equipe Mecatron conquistou o 1º lugar geral, seguida pela Nonotech, em 2º lugar, e pela Serpentsbot, em 3º lugar. O destaque em Organização e Método ficou com a equipe Fusion Wolf, enquanto a Teambot se destacou em Tecnologia e Engenharia e também levou o prêmio de Melhor Desafio Prático. Já o Mérito Científico foi conquistado pela equipe Atena.

Na categoria Middle, o 1º lugar ficou com a equipe Mech Titans, o 2º lugar com a Kingbot e o 3º lugar com a Fênixbot. A Mech Titans também recebeu o prêmio de Melhor Desafio Prático. Já na categoria Technic, a equipe Inovabots garantiu o 1º lugar geral.

As equipes classificadas para a etapa regional do Torneio Brasil de Robótica foram, na categoria High, Mecatron, Nonotech e Serpentsbot; na categoria Middle, Mech Titans e Kingbot; e na categoria Technic, Inovabots.

Trajetória de destaque

A participação da FHA no Torneio Brasil de Robótica tem ganhado cada vez mais destaque. Em 2022, cinco equipes representaram a instituição na etapa nacional do torneio, no Rio de Janeiro. Em 2023, o foco no mérito científico foi ampliado, com a presença em eventos como a UFMG Jovem e a FEMIC, e conquistas como bolsas de pesquisa e prêmios nacionais.

Em 2024, após o torneio interno, cinco equipes da FHA foram premiadas na etapa regional do TBR em Belo Horizonte, sendo que quatro garantiram vaga na etapa nacional, realizada em Vila Velha (ES).

Consolidado como uma ação de referência em educação inovadora, o Torneio Interno de Robótica da FHA promove integração entre ciência, tecnologia e formação humana, além de estimular o protagonismo dos estudantes.

Agora, os classificados seguem em preparação para a próxima fase, contando com o apoio e a torcida de toda a comunidade escolar.