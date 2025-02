Mulher dá à luz dentro de carro com ajuda de guardas municipais em Boa Vista

Foto: Reprodução/Instagram/@gpa.gcm



Uma mulher deu à luz na manhã desta segunda-feira, 10, dentro de um carro no bairro Centenário, zona Oeste de Boa Vista. Ela contou com a ajuda de uma guarnição do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal.

A equipe iniciou o atendimento pré-hospitalar da mulher por volta das 08h58, já que ela já estava em fase de dilatação, a primeira etapa do trabalho de parto.

👶🏼🍼 Conforme publicado pelo GPA na rede social Instagram, o bebê, que recebeu o nome de “Noah”, nasceu às 09h com auxílio de uma das agentes e da avó da criança.

Toda a ação aconteceu na avenida Centenário. O grupamento da Guarda Civil usou cones para controlar o trânsito e garantir mais segurança ao local.

Da Redação