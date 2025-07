Sesau realiza fiscalização preventiva para garantir segurança alimentar no Arraial

A Sesau (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), iniciou nesta terça-feira, 22, as ações de fiscalização preventiva nas barracas de alimentação do São João no Parque Anauá 2025.

O evento é o maior arraial público do Estado, realizado pelo Governo de Roraima com recursos do Ministério do Turismo entre terça-feira, 22, a domingo, 27, e deve reunir milhares de pessoas por noite.

De acordo com o gerente do Núcleo de Produtos da Vigilância Sanitária, Jander Welson Arruda, os comerciantes que participaram da palestra promovida no último fim de semana receberam formulários de autoinspeção para se antecipar às exigências sanitárias e garantir a conformidade com as normas.

“Nosso objetivo não é apenas fiscalizar, mas também orientar. Queremos que todos tenham sucesso nas vendas, mas com alimentos seguros e de qualidade. As inspeções serão feitas diariamente, com base em critérios que já foram apresentados aos comerciantes”, afirmou o gerente.

Entre os pontos de maior atenção estão a higiene pessoal dos manipuladores de alimentos. O uso de toucas, bonés ou gorros para manter os cabelos presos é obrigatório, assim como a restrição da atuação de trabalhadores com sintomas visíveis de doenças, como gripes, conjuntivite ou infecções. Nesses casos, o colaborador deve ser substituído imediatamente para evitar riscos à saúde dos consumidores.

“Nosso trabalho não tem caráter punitivo. As inspeções são voltadas para a observação do cumprimento das regras básicas de segurança alimentar, com foco em evitar qualquer dano à saúde do público”, destacou a fiscal sanitária Maria da Conceição Sales.

O vendedor Bruno Monteiro, da tradicional Barraca da Família, participa dos arraiais organizados pelo Governo de Roraima desde 2002 e elogiou o trabalho da Vigilância Sanitária desde as palestras até as ações de campo.

“A palestra deste fim de semana foi muito boa. Ela conseguiu prender a atenção do público e foi bem dinâmica, o que fez toda a diferença. Em todos os arraiais que passei, essa foi uma das melhores”, avaliou.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Na estreia, Israel & Rodolffo animaram o público. Nos próximos dias, o palco principal recebe George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (23), Thúlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

