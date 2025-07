CRAS de Bonito: entenda os serviços e quem pode ser atendido – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa à população sobre o funcionamento e os critérios de atendimento do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social Drª Irene dos Santos.

O CRAS é um equipamento público fundamental para o fortalecimento das políticas sociais no município, oferecendo acolhimento e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O serviço é voltado especialmente para pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes em situação de risco, além de beneficiários de programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O objetivo principal do CRAS é fortalecer os vínculos familiares e comunitários, garantir o acesso a direitos sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Sobre os benefícios eventuais

Entre os serviços oferecidos pelo CRAS estão os benefícios eventuais, como:

cestas básicas;

auxílio natalidade;

auxílio funeral;

entre outros auxílios emergenciais.

Esses benefícios são destinados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade temporária, cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo. A prioridade é dada às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

É importante esclarecer que a concessão dos benefícios está sujeita à análise realizada por profissionais da assistência social, conforme os critérios estabelecidos pela Resolução nº 09/2008/CMAS. Ou seja, não se trata de um atendimento automático, mas de um processo que avalia a real necessidade de cada caso.

Atendimento ao público

O CRAS Drª Irene dos Santos funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. No local, a equipe técnica realiza atendimentos, orientações e encaminhamentos, sempre com base na legislação vigente e nos critérios estabelecidos pelas normas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Compromisso com a população

A Prefeitura de Bonito reforça seu compromisso com a transparência e com o bom uso dos recursos públicos, garantindo que os serviços e benefícios da assistência social cheguem a quem realmente precisa. A equipe do CRAS está à disposição para acolher, escutar e orientar os cidadãos, sempre com respeito, ética e responsabilidade social.

Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, procure o CRAS Drª Irene dos Santos, na rua Possidônio Monteiro s/n, Vila Marambaia.