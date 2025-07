Departamento de Turismo realiza levantamento para medir indicadores do São João no Parque Anauá

O São João no Parque Anauá, festa tradicional da família roraimense, que em 2025 ocorre até domingo, 27, atrai milhares de pessoas por noite e é pensado para proporcionar não apenas diversão ao público, mas também estrutura e comodidade para ambulantes, barraqueiros e empreendedores.

Da diversidade nas atrações à valorização da cultura local, todos os aspectos do evento contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado e o sucesso da festa junina promovida pelo Governo de Roraima, com parceria e recursos do Ministério do Turismo.

Com o objetivo de aprimorar a organização e programação do evento, o Detur (Departamento de Turismo) da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) realiza, todas as noites, uma pesquisa de satisfação junto ao público. A coleta de dados permite identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria, criando estratégias mais eficazes para edições futuras.

“Toda essa infraestrutura e o cuidado reconhecido pela população vêm das informações colhidas e analisadas em eventos anteriores. A pesquisa é um importante indicador dos rumos do desenvolvimento, e ouvir as pessoas nos ajuda a entender seus anseios e expectativas, tanto do público quanto dos empreendedores que geram renda e movimentam a economia”, explicou o diretor do Detur, Bruno Brito.

NA PRÁTICA

O impacto da escuta ativa junto ao público tem se refletido na opinião dos visitantes. A estudante de Medicina Alexia Queiroz, que curtiu o arraial com a mãe, elogiou a experiência.

“Vi pelas redes sociais e gostei muito deste ano. Está tudo muito bonito, bem organizado, e a decoração está linda, bem típica, e vem melhorando muito com os anos”, destacou.

A pesquisa é conduzida por uma equipe de seis a dez entrevistadores, posicionados em áreas de grande circulação do Parque Anauá.

Os formulários são aplicados por servidores do Detur e acadêmicos voluntários dos cursos de Turismo da Uerr (Universidade Estadual de Roraima) e do IFRR (Instituto Federal de Roraima). A meta é entrevistar 1.135 visitantes ao longo da programação.

A agente comunitária de saúde Bianca Pereira foi uma das participantes da pesquisa e também destacou o ambiente acolhedor do evento.

“Estou gostando muito da decoração, da organização e da programação musical. Aqui é um ambiente familiar, está tranquilo, graças a Deus. Muitas famílias estão aproveitando, tem muita variedade de comida. Dá pra curtir bastante”, frisou.

Dados coletados mensuram impactos da festa na economia

Além de avaliar a satisfação do público, o levantamento também mede o impacto econômico do São João no Parque Anauá. O questionário inclui perguntas sobre a motivação do visitante, gastos por noite, local de residência e classificação entre residentes e turistas.

“O arraial movimenta não apenas a economia dentro do parque, mas também diversos setores da cidade, como serviços, vestuário e transporte. É um evento que já se consolidou como importante para a economia roraimense”, reforçou Brito.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

O post Departamento de Turismo realiza levantamento para medir indicadores do São João no Parque Anauá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.