Governo de Roraima realiza operação para combater o mercado ilegal de cobre em Boa Vista

Uma operação coordenada pela Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) fiscalizou ferros-velhos, na manhã desta quarta-feira, 15, em Boa Vista.

Denominada “Mão de Ferro”, a ação teve como objetivo coibir o crime de receptação de fios de cobre e outros materiais, frequentemente associados a furtos na rede de energia elétrica e no sistema de abastecimento de água.

Realizada pelo Governo de Roraima, a ação foi coordenada pela Sesp, e contou com a participação de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), Emhur (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Finanças, que atuaram de forma integrada na vistoria de estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis.

Durante a fiscalização, foi verificada a procedência dos materiais, especialmente fios de cobre, alumínio e hidrômetros, além da regularidade da documentação dos estabelecimentos. A iniciativa buscou identificar possíveis irregularidades e desarticular a cadeia criminosa envolvida no furto e na comercialização ilegal desses materiais.

Como resultado da ação, foram apreendidos aproximadamente 152,4 quilos de fiação de cobre, além de fios diversos, ferramentas elétricas, placas de identificação veicular e outros materiais sem comprovação de origem lícita. Também foram realizadas consultas de veículos, com verificação de chassi e motor.

A fiscalização municipal lavrou autos de infração por irregularidades, incluindo licença ambiental inadequada e descarte incorreto de material inorgânico.

Um estabelecimento foi notificado por armazenamento irregular de cilindros de acetileno e outro por não possuir equipamentos de segurança obrigatórios, como extintores, sinalização de emergência e documentação vigente junto ao Corpo de Bombeiros.

Ao todo, foram registradas duas conduções à delegacia, uma prisão em flagrante e uma ocorrência relacionada à apreensão de materiais sem origem comprovada. As medidas administrativas incluem autos de infração e embargo de estabelecimento.

De acordo com o secretário adjunto da Sesp, Ellan Wagner de Oliveira, a operação tem como foco principal fiscalizar os pontos de comercialização de metais e combater a receptação.

“Nesta primeira fase da operação Mão de Ferro, a intenção é fiscalizar sucatas e locais de compra de metais, especialmente cobre, e sufocar os financiadores dos furtos de cabeamento, que causam transtornos e prejuízos à sociedade”, destacou.

O post Governo de Roraima realiza operação para combater o mercado ilegal de cobre em Boa Vista apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.