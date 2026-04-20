Marinha prorroga inscrição para Fuzileiro Naval até segunda

Por MRNews



A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o concurso para Fuzileiro Naval até a próxima segunda-feira (20). A taxa custa R$ 40.

Há a possibilidade de isenção da taxa de inscrição para os candidatos que integram famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal e para os doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O prazo para solicitar a isenção da taxa termina também em 20 de abril.

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Inscrição

Os interessados, com idade entre 18 e 22 anos, devem se inscrever pelo site de concursos da Marinha.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar a localidade onde deseja fazer as etapas do concurso, onde quer prestar o serviço em ordem crescente de preferência e se deseja uma vaga na primeira ou na segunda turma de 2027.

Vagas

As 1.680 vagas do concurso estão distribuídas em duas turmas. Desse total, 240 vagas são reservadas para militares do sexo feminino e 1.440 para o sexo masculino.

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As oportunidades são para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Manaus, Natal, Salvador e São Paulo e para os municípios de Rio Grande (RS) e Ladário (MS).

Requisitos

Podem se candidatar os brasileiros de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 30 de junho de 2027.

É preciso ter concluído ou estejam em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, além de atenderem aos demais requisitos previstos no edital.

Os candidatos devem ter altura mínima de 1,54 metro e máxima de 2m.

Remuneração

Durante a formação, o aluno receberá uma bolsa de R$ 1,4 mil, além de alimentação, uniforme e assistência médica.

Depois de formado, já como Fuzileiro Naval, a remuneração inicial passará de R$ 2,5 mil.

Como os aprovados passam por diversos treinamentos para se tornarem fuzileiros navais, a remuneração inicial pode aumentar ao longo da carreira, de acordo com a formação profissional e atuação em atividades.

Concluído o curso de formação, o Fuzileiro Naval passa a contar com assistência médica e odontológica, alimentação, uniforme, gratificações em missões, transferência remunerada e possibilidade de moradia funcional quando servir fora do Rio de Janeiro.

O Plano de Carreira de Praças da Marinha ainda oferece estabilidade ao longo da carreira e a possibilidade de graduação de suboficial.

Etapas

O concurso é composto por exame de escolaridade, de caráter eliminatório e classificatório.

O processo seletivo inclui a verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de confirmação complementar à autodeclaração.

Os aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o período de adaptação, a fim de verificar, na prática, o seu interesse pela carreira.

O curso de Fuzileiro Naval tem duração aproximada de 17 semanas em regime de internato e será dado, simultaneamente, no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro, e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), no Distrito Federal.