Emlur alerta população sobre descarte correto de entulhos de obras

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) alerta a população de João Pessoa sobre o descarte correto de resíduos de construção civil, conhecidos como ‘metralhas’. Esse tipo de material não deve ser colocado junto ao lixo domiciliar, pois possui características específicas e exige coleta adequada, mediante agendamento prévio. Inclusive, o serviço é disponibilizado de forma gratuita para recolhimento de pequenas quantidades de resíduos de construção, garantindo o destino ambientalmente correto.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, reforça a importância da colaboração da população. “A metralha não é lixo comum e, quando descartada de forma irregular, acaba causando diversos problemas para a cidade, principalmente com a obstrução de galerias e o aumento de alagamentos. A Emlur oferece o serviço gratuito para pequenas quantidades, mas é fundamental que a população faça o agendamento e descarte corretamente”, destaca Ricardo Veloso.

O descarte irregular de entulhos em vias públicas, calçadas, terrenos baldios e áreas verdes contribui para o entupimento de galerias, agravamento de alagamentos e prejuízos à limpeza urbana.

Como solicitar o recolhimento gratuito (Emlur):

• Quantidade: até 2 metros cúbicos (m³) de entulho ou resíduos de construção;

• Canais de atendimento: (83) 3213-4237, 3213-4238 ou 3213-4240 ;

• Aplicativo: João Pessoa na Palma da Mão.

A Emlur também orienta que proprietários de terrenos devem mantê-los limpos, cercados e em condições adequadas de conservação, evitando que esses espaços se tornem pontos de descarte irregular de lixo e metralha. A negligência nesses cuidados contribui para problemas ambientais e urbanos, além de riscos à saúde pública. Ressalta-se ainda que o descarte irregular de entulho em espaços públicos é passível de fiscalização. Quem for flagrado realizando esse tipo de prática poderá ser autuado e multado, conforme a legislação vigente.

Cata-treco – A Autarquia reforça ainda que a coleta domiciliar regular é destinada exclusivamente aos resíduos domésticos, não sendo adequada para entulhos ou materiais provenientes de obras, especialmente de grande porte.

Além disso, também é oferecido gratuitamente o serviço de cata-treco, que igualmente requer agendamento prévio. Esse programa é voltado para o recolhimento de objetos inservíveis, como móveis, eletrodomésticos e outros itens volumosos que não podem ser descartados na coleta comum.